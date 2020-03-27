Міжнародна енергетична група почала відновлювати три законсервовані нафтогазові свердловини на Полтащині

Міжнародна енергетична група «Burisma» почала реанімувати перші три свердловини на Дубрівсько-Радченківській нафтогазовій ділянці, що розташована в Полтавській області.
Передає Poltavske TV.
Дубрівсько-Радченківська нафтогазова ділянка має площу 65,4 кв. км. «Burisma» придбала її рік тому на першому онлайн аукціоні Держгеонадр за 25,1 млн грн.
Роботи здійснюють верстатами групи вітчизняного та закордонного виробництва, серед яких «Wilson Mogul 42″, УПА-60, «Kremco-750″, К200.
Очікуваний початковий дебіт газу з кожної свердловини може становити 15-20 тис. кубометрів.
2020 року «Burisma» планує реанімувати вісім свердловин, які раніше належали фонду державних компаній.
Раніше «Термінал» писав про те, що в Україні напрацьовано нову стратегію з видобутку газу «Тризуб».