Енергоатом запропонував РНБО план зі стабілізаціі ринку

НАЕК «Енергоатом» пропонує переглянути Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2020 рік у напрямку збільшення частки АЕС в структурі виробництва електричної енергії до рівня, що відповідає фактичному споживанню в режимі «базового» графіка.

Повідомляє сайт НАЕК «Енергоатом».

З цією та низкою інших пропозицій очільник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін виступив на засіданні робочої групи Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) з проблемних питань функціонування енергетичної сфери, яке відбулось 1 червня під головуванням Секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Під час засідання Петро Котін наголосив на необхідності змінити поточну модель виконання Енергоатомом спеціальних обов’язків, покладених на Компанію. «Відтак Енергоатом пропонує впровадження прямих взаємовідносин Компанії з постачальниками універсальних послуг в частині продажу електричної енергії населенню, обсяги якої мають становити до 50% від загального виробництва електроенергії на АЕС України», — зазначив Петро Котін.

Раніше «Термінал» писав, що «Енергоатом» вважає обґрунтованим тимчасовий вивід блоків АЕС в резерв через зменшення споживання електроенергії.