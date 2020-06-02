Енергоатом запропонував РНБО план зі стабілізаціі ринку

Обновлено: Июнь 02, 2020. Тэги: ,

Енергоатом запропонував РНБО план зі стабілізаціі ринку

НАЕК «Енергоатом» пропонує переглянути Прогнозний баланс електроенергії ОЕС України на 2020 рік у напрямку збільшення частки АЕС в структурі виробництва електричної енергії до рівня, що відповідає фактичному споживанню в режимі «базового» графіка.

Повідомляє сайт НАЕК «Енергоатом».

З цією та низкою інших пропозицій очільник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін виступив на засіданні робочої групи Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) з проблемних питань функціонування енергетичної сфери, яке відбулось 1 червня під головуванням Секретаря РНБО України Олексія Данілова.

Під час засідання Петро Котін наголосив на необхідності змінити поточну модель виконання Енергоатомом спеціальних обов’язків, покладених на Компанію. «Відтак Енергоатом пропонує впровадження прямих взаємовідносин Компанії з постачальниками універсальних послуг в частині продажу електричної енергії населенню, обсяги якої мають становити до 50% від загального виробництва електроенергії на АЕС України», — зазначив Петро Котін.

Раніше «Термінал» писав, що «Енергоатом» вважає обґрунтованим тимчасовий вивід блоків АЕС в резерв через зменшення споживання електроенергії.

 

Автор:

(Всего статей: 17391)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: