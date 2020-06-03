НКРЕКП пересмотрит тарифы «Укртрансгаза» на хранение, закачку и отбор газа из ПХГ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины, с 1 июля 2020 года планирует пересмотреть тарифы АО «Укртрансгаз» на услуги по хранению, закачке и отбору природного газа в подземных хранилищах.

Сообщает БизнесЦензор.

Согласно одобренному комиссией в среду проекту постановления, тариф на услуги по хранению планируется увеличить на 10,5% – до 0,19 грн за тыс. кубометров в сутки.

Тариф «Укртрансгаза» на закачку газа в хранилища предложено повысить на 13,3% – до 105,67 грн за тыс. кубометров в сутки, тогда как тариф на отбор планируется снизить на 37,4% – до 60,82 грн за 1 тыс. кубометров в сутки (все – без НДС).

Пересмотр тарифов связан со сменой объемов хранения/закачки/отбора газа в ПХГ за последние годы и изменением основных макроэкономических показателей, в том числе минимальной заработной платы цен на энергоносители.

Ранее «Терминал» писал, что НКРЕКП звинуватила ДТЕК у маніпуляціях на ринку електроенергії.