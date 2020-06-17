Запуск LNG-терминала в Хорватии откроет еще один путь для импорта газа в Украину, – Макогон

Глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон отмечает рост возможностей для украинских трейдеров газа на фоне запланированного на начало 2021 года запуска работы плавучего LNG-терминала на острове Крк в Хорватии.

Об этом Макогон сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

«Отличная новость. Еще один LNG-терминал начнет работать рядом с Украиной. Украинские трейдеры смогут начать закупки и поставки через Венгрию», – написал Макогон.

Запуск работы плавучего LNG-терминала на острове Крк с пропускной способностью в 2,6 млрд кубометров в год, запланирован на 1 января 2021 года.

Согласно данным на сайте терминала, мощности объекта полностью забронированы на ближайшие несколько лет. Так, на 2020/2021 газовый год общая забронированная мощность составляет 1,878 млрд кубометров, 2021/2022 – 2,541 млрд кубометров, 2022/2023 – 2,540 млрд кубометров, 2023/2024 – 2,003 млрд кубометров, 2024/2025 – 2,001 млрд кубометров, 2025-2026 и 2026/2027 – по 2,157 млрд кубометров, на 2027/2028, 2028/2029 и 2029/2030 – по 1,143 млрд кубометров.

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