Запуск LNG-терминала в Хорватии откроет еще один путь для импорта газа в Украину, – Макогон

Обновлено: Июнь 17, 2020. Тэги: , , ,

Запуск LNG-терминала в Хорватии откроет еще один путь для импорта газа в Украину, – Макогон

Глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон отмечает рост возможностей для украинских трейдеров газа на фоне запланированного на начало 2021 года запуска работы плавучего LNG-терминала на острове Крк в Хорватии.

Об этом Макогон сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

«Отличная новость. Еще один LNG-терминал начнет работать рядом с Украиной. Украинские трейдеры смогут начать закупки и поставки через Венгрию», – написал Макогон.

Запуск работы плавучего LNG-терминала на острове Крк с пропускной способностью в 2,6 млрд кубометров в год, запланирован на 1 января 2021 года.

Согласно данным на сайте терминала, мощности объекта полностью забронированы на ближайшие несколько лет. Так, на 2020/2021 газовый год общая забронированная мощность составляет 1,878 млрд кубометров, 2021/2022 – 2,541 млрд кубометров, 2022/2023 – 2,540 млрд кубометров, 2023/2024 – 2,003 млрд кубометров, 2024/2025 – 2,001 млрд кубометров, 2025-2026 и 2026/2027 – по 2,157 млрд кубометров, на 2027/2028, 2028/2029 и 2029/2030 – по 1,143 млрд кубометров.

Читайте в «Терминале»: Хорватия надеется, что Украина присоединится к проекту LNG-терминала на острове Крк.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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