Енергоатом-Трейдинг вперше реалізував електроенергію пакетами лотів — УЕБ

25 червня, за результатами аукціону з продажу електричної енергії за середньостроковими двосторонніми договорами ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі — Енергоатом-Трейдинг) реалізував 1,325 млн. Мвт.год. базового навантаження.

Аукціон проходив у формі спеціальної сесії з продажу пакетів лотів, його особливістю є тривалий період відпуску електроенергії, що становить до 6 місяців та обмежений 31 грудня 2020 року, пише пресслужба УЕБ.

Купити електроенергію за такими двосторонніми договорами мають право лише ті учасники, які придбають електроенергію виключно для власного споживання. Обсяг закупівлі, що передбачений для цього типу аукціонів, визначається неподільними пакетами лотів — по 50 лотів.

Протягом аукціону стартова ціна була знижена. Таким чином, середньозважена ціна продажу склала 1064,50 грн./Мвт.год. При цьому мінімальна ціна угод склала 1060,00 грн., а максимальна — 1079,00 грн./Мвт.год. Для порівняння, ціна базового навантаження за результатами торгів 25 червня на ринку «на добу наперед» склала 1007,40 грн./Мвт.год.

Торги тривали 6 годин. На початку аукціону спостерігалась суттєва різниця між пропозиціями продавця та покупців. В процесі аукціону ціна пропозиції продавця знижувалась, а пропозицій покупців – підвищувалась. Так, наприклад, з боку учасників було отримано 52 зустрічні пропозиції. В результаті сформовано середньозважену ціну на рівні 1 064,50 грн. і реалізовано весь стартовий обсяг електроенергії.

Читайте в «Терміналі» ще, кошти, які ДП НАЕК «Енергоатом» перераховує до Фінансового резерву на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС (ФРЗЕ), потрібно захистити від інфляційних процесів, а для цього — вкладати в цінні папери та інвестувати в прибуткові проєкти.