Енергоатом-Трейдинг вперше реалізував електроенергію пакетами лотів — УЕБ

Обновлено: Июнь 26, 2020. Тэги: , , ,

Енергоатом-Трейдинг вперше реалізував електроенергію пакетами лотів — УЕБ

25 червня, за результатами аукціону з продажу електричної енергії за середньостроковими двосторонніми договорами ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі — Енергоатом-Трейдинг) реалізував 1,325 млн. Мвт.год. базового навантаження.

Аукціон проходив у формі спеціальної сесії з продажу пакетів лотів, його особливістю є тривалий період відпуску електроенергії, що становить до 6 місяців та обмежений 31 грудня 2020 року, пише пресслужба УЕБ.

Купити електроенергію за такими двосторонніми договорами мають право лише ті учасники, які придбають електроенергію виключно для власного споживання. Обсяг закупівлі, що передбачений для цього типу аукціонів, визначається неподільними пакетами лотів — по 50 лотів.

Протягом аукціону стартова ціна була знижена. Таким чином, середньозважена ціна продажу склала 1064,50 грн./Мвт.год. При цьому мінімальна ціна угод склала 1060,00 грн., а максимальна — 1079,00 грн./Мвт.год. Для порівняння, ціна базового навантаження за результатами торгів 25 червня на ринку «на добу наперед» склала 1007,40 грн./Мвт.год.

Торги тривали 6 годин. На початку аукціону спостерігалась суттєва різниця між пропозиціями продавця та покупців. В процесі аукціону ціна пропозиції продавця знижувалась, а пропозицій покупців – підвищувалась. Так, наприклад, з боку учасників було отримано 52 зустрічні пропозиції. В результаті сформовано середньозважену ціну на рівні 1 064,50 грн. і реалізовано весь стартовий обсяг електроенергії.

Читайте в «Терміналі» ще, кошти, які ДП НАЕК «Енергоатом» перераховує до Фінансового резерву на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС (ФРЗЕ), потрібно захистити від інфляційних процесів, а для цього — вкладати в цінні папери та інвестувати в прибуткові проєкти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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