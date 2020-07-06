Світовий банк допоможе трансформувати вугільні регіони

6 липня, в режимі відеоконференції відбулась розмова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з новопризначеним Директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі.
Повідомляє Урядовий портал.
Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України позитивно оцінив пропозицію очільника українського Уряду щодо співпраці в проекті справедливої трансформації вугільних регіонів, підкресливши, що Світовий банк започатковував аналогічні програми в Греції та Польщі. «Будемо працювати спільно з Вами і Вашою командою», — запевнив він.
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