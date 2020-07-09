Енергоатом і народні депутати заявили про необхідність терміново вивести компанію з кризи

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» спільно з народними депутатами та представниками міст-супутників АЕС заявили про необхідність терміново вивести компанію з кризи, викликаного штучним зниженням вироблення на атомних станціях, а також зарегульованістю ринку електроенергії. Такі заяви вони зробили під час круглого столу, присвяченого вирішенню проблем ринку електроенергії.

Передає УНІАН.

«Атомна галузь, як і вся енергетика, зараз перебуває в кризі. Цей криза пов’язана зі зниженням попиту на електроенергію в умовах пандемії коронавіруса, а також кризою неплатежів на енергоринку», — сказав в. о. президента Енергоатому Петро Котін.

За словами Котіна, зараз працюють 10 енергоблоків українських АЕС. З них 3 працюють з балансовими обмеженнями, 2 енергоблоку — у внутрішньому резерві. А загальні балансові обмеження по виробленню складають 2270 МВт.

«Нам потрібно відновити нашу генерацію до рівня базової, забезпечити рівні умови всім учасникам енергоринку. Це означає вихід на ринок двосторонніх договорів в обсязі до 40% нашої потужності. Також необхідно виключити з процесу недобросовісних посередників: «Гарантований покупець» отримує до 80% нашої електроенергії, а продає тільки 3-5%, нарощуючи заборгованість перед нами – на рівні близько 2 млрд грн у місяць», — пояснив в. о. президента компанії.

Голова Енергоатому повідомив, що, незважаючи на це, компанія в повному обсязі виплачує заробітну плату працівникам, але в той же час не має можливості в повному обсязі фінансувати виробничу і паливну програми.

Присутній на круглому столі голова парламентського Комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що через спотворену діючу модель ринку електроенергії Енергоатом, що має найнижчу собівартість виробництва і виграє конкуренцію у інших видів генерації, штучно обмежений у виробництві і вимушено продає набагато менше ресурсу.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що НАЕК «Енергоатом» опинилася в ситуації, коли на енергоринку уряд більше рахується з інтересами приватних компаній, ніж державних підприємств. Тому необхідно підставити Енергоатому плече» і допомогти йому відстояти державні інтереси.

Глави об’єднаних територіальних громад та мери міст-супутників АЕС заявили, що атомну галузь необхідно терміново вивести з кризи, оскільки з регіонів продовжується відтік кваліфікованих фахівців. У підсумку це призведе до того, що атомні станції нікому буде обслуговувати.

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