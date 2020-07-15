JMMC в целом согласовал ослабление с августа ограничений по добыче нефти ОПЕК+

Члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в целом согласовали ослабление ограничений по добыче нефти с августа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Передает Investing.

Текущие условия сделки предполагают увеличение добычи странами ОПЕК+ на 2 млн б/с с августа.

Сопредседатели JMMC, министры энергетики Саудовской Аравии и России Абдулазиз бен Сальман и Александр Новак считают, что нужно продолжать действовать по намеченному плану.

Так, по словам министра Саудовской Аравии, увеличение добычи странами ОПЕК+ будет компенсировано «недосдачами» объемов стран, которые не полностью исполняли соглашение в мае и июне, кроме того, будет почти незаметно благодаря росту спроса.

Ранее «Терминал» писал, что спрос на нефть в мире в 2020 году снизится до 90,7 млн б/с — ОПЕК.