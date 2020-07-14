Спрос на нефть в мире в 2020 году снизится до 90,7 млн б/с — ОПЕК

Обновлено: Июль 14, 2020. Тэги: ,

Спрос на нефть в мире в 2020 году снизится до 90,7 млн б/с — ОПЕК

Прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки — до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом, пишет ОПЕК в ежемесячном отчете.

Передает Investing.com.

При этом в 2021 году потребление жидких углеводородов вырастет на 7 млн б/с — до 97,7 млн б/с, хотя и останется ниже уровня, предшествовавшего пандемии COVID-19, считает картель.

Предварительные данные показали, что в мае общие коммерческие запасы нефти стран ОЭСР росли третий месяц подряд — на 29,9 млн баррелей по сравнению с апрелем, до 3,167 млрд баррелей, пишет ОПЕК. Этот показатель был на 233,2 млн баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 209,5 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти выросли на 9,7 млн баррелей, а нефтепродуктов — на 20,2 млн баррелей к предыдущему месяцу.

Согласно предварительным данным за июнь, общие коммерческие запасы нефти в США выросли на 31,7 млн баррелей за месяц и составили 1,462 млрд баррелей. Этот показатель на 158 млн баррелей выше, чем год назад, и на 173 млн баррелей выше среднего уровня за последние пять лет. Запасы нефти и нефтепродуктов в США выросли на 6,8 млн баррелей и 24,9 млн баррелей соответственно.

Ранее «Терминал» писал, что глобальный спрос на нефть будет постепенно сокращаться, уступая место газу и другим источникам энергии — глава ВР.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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