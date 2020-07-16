Держенергоефективності та Німецьке енергетичне агентство DENA окреслили пріоритетні напрями продовження партнерства

Обновлено: Июль 16, 2020. Тэги: , , ,

Держенергоефективності та Німецьке енергетичне агентство DENA окреслили пріоритетні напрями продовження партнерства

Т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура разом із представниками Міненерго провів переговори із експертами Німецького енергетичного агентства DENA щодо продовження співпраці та визначення найбільш актуальних для України та Німеччини напрямів роботи.

Інформує Держенергоефективності.

Зокрема, Гура наголосив: «Ми цінуємо плідне та результативне партнерство із однією із провідних країн ЄС — Німеччиною. З огляду на виклики сьогодення та світові тренди сталого розвитку ми зацікавлені продовжити взаємозв’язки, обмін досвідом та сприяти практичним результатам, щоб вирішити нагальні питання:

  • розвиток потенціалу України щодо використання водню;
  • впровадження систем акумулювання енергії для балансування енергосистеми;
  • імплементація директив ЄС у сфері енергоефективності;
  • підвищення енергоефективності, у т.ч. в університетах та інші».

У свою чергу, представники DENA підтвердили необхідність посилити взаємодію у зазначених питаннях та звернули увагу, зокрема,  на плани Німеччини щодо використання водню.  DENA готова ділитися своїми дослідженнями у цій темі.

Експерти також підкреслили, що DENA обрано одним з партнерів у реалізації майбутнього енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною. Нещодавно у червні ц.р. схвалено розпорядження Уряду України «Про підписання Спільної заяви про наміри між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина стосовно започаткування енергетичного партнерства». У рамках цього очікується тісний діалог двох країн у т. ч. в питаннях енергоефективності, «чистої» енергетики.

Раніше «Термінал» повідомляв, що призначено нових керівників Держенергоефективності.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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