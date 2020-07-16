Позиция Германии по «Северному потоку 2″ не изменится из-за угрозы новых санкций США

Берлин принял заявления госсекретаря США Майка Помпео по поводу новых санкций в отношении «Северного потока 2″ к сведению, но позиция ФРГ по этому вопросу остается неизменной. Об этом сообщил в четверг представитель ведомства печати и информации правительства Германии.

Передает Интерфакс.

Накануне Помпео сообщил на брифинге, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток 2″. При этом он не уточнял, когда именно это может произойти. Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Они коснутся «Северного потока 2″ и части проекта «Турецкий поток».

Однако в Госдепе США уточнили, что распространение на «Северный поток 2″ ряда положений из закона CAATSA не означает немедленного введения санкций.

«Госдепартамент на данном этапе не вводит санкции в рамках раздела 232 CAATSA. Однако если в дальнейшем мы определим, что есть необходимость ограничительных мер в соответствии с данным разделом, то мы без колебаний введем их», — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Ранее «Терминал» писал, что Дания разрешила Nord Stream 2 продолжить укладку труб.