Енергоатом-Трейдинг активно реалізує електроенергію на УЕБ

Обновлено: Июль 27, 2020. Тэги: , , ,

Енергоатом-Трейдинг активно реалізує електроенергію на УЕБ

В п’ятницю 24 липня, за результатами аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» реалізував весь обсяг, що був виставлений на аукціон — 1564,1 тис. Мвт.год. базового навантаження.

Інформує прес-центр Української енергетичної біржі.

На аукціон було виставлено дві позиції: 75,6 тис. Мвт-год. з періодом відпуску 30 липня – 30 вересня 2020. За другою позицією обсягом 1488,5 тис. Мвт-год. період постачання електроенергії визначено з 30 липня по 30 листопада 2020 року.

Серед охочих придбати електричну енергію було 17 компаній. Переможцями цього аукціону стали 6 учасників, а торги тривали більше 3-х годин. За результатами аукціону середньозважена ціна за першою позицією склала 1 168,32 грн./Мвт-год, за другою позицією 1 143 грн./Мвт – год., що на 22% та 23% нижче від стартової ціни. Загальна вартість реалізованої електроенергії становить майже 1,8 млрд. грн.

Раніше «Термінал» писав, що за перше півріччя було реалізовано 735 млн куб м природного газу — УЕБ.

Автор:

(Всего статей: 8845)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: