Енергоатом-Трейдинг активно реалізує електроенергію на УЕБ

В п’ятницю 24 липня, за результатами аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» реалізував весь обсяг, що був виставлений на аукціон — 1564,1 тис. Мвт.год. базового навантаження.

Інформує прес-центр Української енергетичної біржі.

На аукціон було виставлено дві позиції: 75,6 тис. Мвт-год. з періодом відпуску 30 липня – 30 вересня 2020. За другою позицією обсягом 1488,5 тис. Мвт-год. період постачання електроенергії визначено з 30 липня по 30 листопада 2020 року.

Серед охочих придбати електричну енергію було 17 компаній. Переможцями цього аукціону стали 6 учасників, а торги тривали більше 3-х годин. За результатами аукціону середньозважена ціна за першою позицією склала 1 168,32 грн./Мвт-год, за другою позицією 1 143 грн./Мвт – год., що на 22% та 23% нижче від стартової ціни. Загальна вартість реалізованої електроенергії становить майже 1,8 млрд. грн.

Раніше «Термінал» писав, що за перше півріччя було реалізовано 735 млн куб м природного газу — УЕБ.