За перше півріччя було реалізовано 735 млн куб м природного газу — УЕБ

Обновлено: Июль 02, 2020. Тэги: , ,

За перше півріччя було реалізовано 735 млн куб м природного газу — УЕБ

За перше півріччя 2020 року на торгах загалом було реалізовано 735 млн. куб. м. природного газу ресурсів січня-червня та газу в ПСГ, що є абсолютним рекордом за весь період функціонування УЕБ.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Для порівняння, у першому півріччі 2019 року аналогічне значення склало 40 млн. куб. м. Такого суттєвого зростання показників вдалося досягти за рахунок зростання активності на біржових торгах газовидобувних компаній і трейдерів, наприклад ПГНК, Смарт Енерджі, Крафт Енерджі, ІЕК М2 та ін., операторів газорозподільних мереж, які закуповували природний газ для виробничо-технологічних втрат, а також збереження і нарощення продажів Нафтогаз-Трейдинг та інших компаній-учасників ринку.

Загалом протягом першого півріччя було проведено 126 торгових сесій, а до торгів вдалося залучити 34 нові компанії. Ціни зберігали стійку динаміку до зниження, а в червні стабілізувались. У найнижчій точці (22 травня) котирування ресурсу червня становили 1860 грн./тис. куб. м. Зараз уже простежується легкий тренд на зростання, який відповідає європейським тенденціям.

«У першому півріччі нам вдалося досягти значного зростання обсягів торгівлі, вже зараз обсяг продажів у першому півріччі є більшим, ніж за весь минулий календарний рік. Це є підтвердженням довіри учасників ринку до УЕБ як визнаного майданчика з торгівлі природним газом, ми і надалі будемо працювати над розвитком ринку за європейськими стандартами.» — повідомив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Читайте в «Терміналі» ще, безліч ініціаторів аукціонів використовували блочні позиції — УЕБ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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