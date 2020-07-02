За перше півріччя було реалізовано 735 млн куб м природного газу — УЕБ

За перше півріччя 2020 року на торгах загалом було реалізовано 735 млн. куб. м. природного газу ресурсів січня-червня та газу в ПСГ, що є абсолютним рекордом за весь період функціонування УЕБ.
Про це пише пресслужба УЕБ.
Для порівняння, у першому півріччі 2019 року аналогічне значення склало 40 млн. куб. м. Такого суттєвого зростання показників вдалося досягти за рахунок зростання активності на біржових торгах газовидобувних компаній і трейдерів, наприклад ПГНК, Смарт Енерджі, Крафт Енерджі, ІЕК М2 та ін., операторів газорозподільних мереж, які закуповували природний газ для виробничо-технологічних втрат, а також збереження і нарощення продажів Нафтогаз-Трейдинг та інших компаній-учасників ринку.
«У першому півріччі нам вдалося досягти значного зростання обсягів торгівлі, вже зараз обсяг продажів у першому півріччі є більшим, ніж за весь минулий календарний рік. Це є підтвердженням довіри учасників ринку до УЕБ як визнаного майданчика з торгівлі природним газом, ми і надалі будемо працювати над розвитком ринку за європейськими стандартами.» — повідомив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.
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