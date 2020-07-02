За перше півріччя було реалізовано 735 млн куб м природного газу — УЕБ

За перше півріччя 2020 року на торгах загалом було реалізовано 735 млн. куб. м. природного газу ресурсів січня-червня та газу в ПСГ, що є абсолютним рекордом за весь період функціонування УЕБ.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Для порівняння, у першому півріччі 2019 року аналогічне значення склало 40 млн. куб. м. Такого суттєвого зростання показників вдалося досягти за рахунок зростання активності на біржових торгах газовидобувних компаній і трейдерів, наприклад ПГНК, Смарт Енерджі, Крафт Енерджі, ІЕК М2 та ін., операторів газорозподільних мереж, які закуповували природний газ для виробничо-технологічних втрат, а також збереження і нарощення продажів Нафтогаз-Трейдинг та інших компаній-учасників ринку.