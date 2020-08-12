Енергоатом чекає на оприлюднення постанови Кабміну зі змінами в ПСО

Обновлено: Август 12, 2020. Тэги: ,

Енергоатом чекає на оприлюднення постанови Кабміну зі змінами в ПСО
ДП НАЕК «Енергоатом» чекає на якнайшвидше оприлюднення постанови Кабміну зі змінами в ПСО. Це дозволило б компанії негайно здійснити кроки, необхідні для  стабілізації її фінансового стану в межах так званої перехідної моделі.

Про це пише пресслужба Енергоатома.

«Кабінет Міністрів України 5 серпня 2020 року з триденним доопрацюванням ухвалив постанову «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії». Триденний термін доопрацювання сплив, але станом на вечір вівторка, 11 серпня 2020 року, постанову з оновленим ПСО не опубліковано в офіційних ЗМІ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДП НАЕК «Енергоатом» чекає на якнайшвидше оприлюднення цієї постанови КМУ, аби вона набула чинності. Це дозволило б компанії негайно здійснити кроки, необхідні для  стабілізації її фінансового стану в межах так званої перехідної моделі ПСО. Водночас Енергоатом  не схвалює будь-які спроби обмежити роботу компанії на енергетичному ринку та буде виступати проти таких спроб.

«Ухвалену «перехідну» модель ПСО було запропоновано ще в травні цього року, коли прем’єр-міністр доручив Міністерству енергетики разом з керівництвом Енергоатома подати пропозиції щодо виходу з енергетичної кризи. Відповідно до проєкту постанови Енергоатом реалізує електричну енергію гарантованому покупцю в обсягах, необхідних для задоволення потреб населення на території ОЕС України за ціною 10 грн/МВт-г», — інформують в Енергоатомі.

У пресслужбі нагадують, що завдяки ухваленим змінам до ПСО Енергоатом отримає можливість реалізовувати на ринку двосторонніх договорів до 40% електроенергії. Зміни до ПСО мають стати головним фактором стабілізації роботи компанії. Суттєве збільшення продажу за ринковими цінами покращить фінансовий стан Енергоатома, дозволить ефективніше планувати її виробничу діяльність, а також сприятиме загальному оздоровленню ситуації на ринку електричної енергії.

В Енергоатомі наголошують,  що нова модель ПСО для компанії – це вільний та конкурентний доступ на ринок двосторонніх договорів, збільшення частки реалізації електроенергії за ринковими цінами до 50%, оптимізація торговельної діяльності через зменшення обсягів продажу на профіцитному ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, припинення нарощування заборгованості гарантованим покупцем, а також стабільне надходження оборотних коштів.

Читайте в «Терміналі», 25 червня, за результатами аукціону з продажу електричної енергії за середньостроковими двосторонніми договорами ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі — Енергоатом-Трейдинг) реалізував 1,325 млн. Мвт.год. базового навантаження.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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