Энергоатом и Укргидроэнерго продали на УЭБ электроэнергию для населения по 1 копейке за кВт-ч

ГП «Гарантированный покупатель» в рамках специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения выкупило 1,49 млн МВт-ч электроэнергии нагрузки специального обязательства НАЭК «Энергоатом», а также 58,7 тыс. МВт-ч электроэнергии «Укргидроэнерго» по 10 грн/МВт-ч с периодом поставки 15-31 августа.

Передает БизнесЦензор.

Согласно информации на сайте Украинской энергетической биржи, Укргидроэнерго продало 49,36 тыс МВт-ч базовой нагрузки и 9,4 тыс МВт-ч блочной с поставкой на 17-23:00 на все дни.

Другая позиция по продаже 9,4 тыс. МВт-ч с поставкой на 17-23:00 была снята с аукциона.

Общая сумма продажи генкомпаний составила 15,55 млн грн, в том числе 14,97 млн грн – Энергоатома.

Ранее «Терминал» писал, что Энергоатом готов напрямую поставлять электроэнергию населению.