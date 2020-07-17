Энергоатом готов напрямую поставлять электроэнергию населению, — вице-президент НАЭК

«Мы можем продавать часть своей электроэнергии населению напрямую, то есть «закрывать» ПСО, выполняя социальную миссию, и самостоятельно торговать на рынке двусторонних договоров, что дало бы нам возможность существенно улучшить финансовое состояние компании», — заявил вице-президент Энергоатома Герман Гулущенко в интервью Energy Club.

Сообщает сайт Энергоатома.

Он отметил, что возложенные на компанию специальные обязательства крайне важны, поскольку дают населению Украины возможность получать электроэнергию по доступным тарифам. Но сам механизм ПСО непонятен и нелогичен. Ведь сейчас 80% электроэнергии Энергоатома забирает неэффективный трейдер ГП «Гарантированный покупатель» — предприятие, которое само не производит эту электроэнергию и «совершенно неэффективно осуществляет ее продажу». При этом по состоянию на сегодня ГарПок еще и задолжал Энергоатому уже более 7,4 млрд гривен.

«Все должно функционировать таким образом, чтобы с одной стороны мы могли продавать электроэнергию по минимальной цене для населения, а с другой — компания могла бы зарабатывать деньги и прогнозируемо развиваться», — подчеркнул Герман Галущенко.

Ранее «Терминал» писал, что Энергоатом работает на две трети мощности.