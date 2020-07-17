Энергоатом готов напрямую поставлять электроэнергию населению, — вице-президент НАЭК

Обновлено: Июль 17, 2020. Тэги: , , ,

Энергоатом готов напрямую поставлять электроэнергию населению, — вице-президент НАЭК

«Мы можем продавать часть своей электроэнергии населению напрямую, то есть «закрывать» ПСО, выполняя социальную миссию, и самостоятельно торговать на рынке двусторонних договоров, что дало бы нам возможность существенно улучшить финансовое состояние компании», — заявил вице-президент Энергоатома Герман Гулущенко в интервью Energy Club.

Сообщает сайт Энергоатома.

Он отметил, что возложенные на компанию специальные обязательства крайне важны, поскольку дают населению Украины возможность получать электроэнергию по доступным тарифам. Но сам механизм ПСО непонятен и нелогичен. Ведь сейчас 80% электроэнергии Энергоатома забирает неэффективный трейдер ГП «Гарантированный покупатель» — предприятие, которое само не производит эту электроэнергию и «совершенно неэффективно осуществляет ее продажу». При этом по состоянию на сегодня ГарПок еще и задолжал Энергоатому уже более 7,4 млрд гривен.

«Все должно функционировать таким образом, чтобы с одной стороны мы могли продавать электроэнергию по минимальной цене для населения, а с другой — компания могла бы зарабатывать деньги и прогнозируемо развиваться», — подчеркнул Герман Галущенко.

Ранее «Терминал» писал, что Энергоатом работает на две трети мощности.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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