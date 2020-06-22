Энергоатом работает на две трети мощности

22 июня 2020 года на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков. Доступная генерирующая мощность НАЭК «Энергоатом» составляет – 10 230 МВт, текущая мощность – 6 970 МВт.

Сообщает пресс-центр Энергоатома.

21 июня 2020 года энергоблоки АЭС Украины выработали 167,63 млн кВт·ч.

Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 78,24 млн кВт·ч электроэнергии.

С начала июня производство составляет 3 518,05 млн кВт·ч. Из-за балансовых ограничений, АЭС с начала июня недовыработали 1 688,19 млн кВт·ч.

С начала 2020 года — 37 937,55 млн кВт·ч. Из-за балансовых ограничений, АЭС с начала года недовыработали 4 432,51 млн кВт·ч.

По оперативным данным с начала года доля электроэнергии НАЭК «Энергоатом» в общем объеме производства электроэнергии в Украине составляет 55%.

Ранее «Терминал» писал, что Кабмин разрешил Энергоатому продавать электроэнергию по двусторонним договорам.