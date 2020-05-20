Кабмин разрешил «Энергоатому» продавать электроэнергию по двусторонним договорам

Обновлено: Май 20, 2020. Тэги: , ,

Кабмин разрешил «Энергоатому» продавать электроэнергию по двусторонним договорам

Кабинет министров разрешил НАЭК «Энергоатом» проводить специальные сессии по продаже части произведенной на атомных станциях электроэнергии по двусторонним договорам. Соответствующее решение о внесении изменений в порядок проведения электронных аукционов по двусторонним договорам принято на заседании правительства с условием трехдневного срока доработки.

 Передает БизнесЦензор.

«Эти изменения связаны с предыдущим постановлением об изменении механизма ПСО на рынке электроэнергии и будут способствовать заключению долгосрочных, до одного года, договоров, а также обеспечат стабильные цены на электроэнергию для больших небытовых потребителей», – прокомментировала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, представляя проект документа.

По словам министра, изменения в порядок проведения электронных аукционов предполагают, что производители электроэнергии на атомных станциях при наличии у них свободного ресурса проводят специальную сессию по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

«В этих специальных сессиях участвуют покупатели, которые приобретают электроэнергию исключительно для собственного потребления», – подчеркнула Буславец.

В то же время другим своим решением, принятым на заседании 20 мая, Кабинет министров снизил для НАЭК «Энергоатом» долю обязательной продажи госпредприятию «Гарантированный покупатель» произведенной генкомпанией электроэнергии до 80% с действующих 85%.

Согласно проекту документа, «Энергоатом» обязан продавать по двухсторонним договорам на специальных сессиях электронных аукционов 5% прогнозного объема отпуска электроэнергии (утвержденного в прогнозном балансе энергосистемы на соответствующий месяц).

Ранее «Терминал» сообщал о том, что премьер-министр провел второе заседание Антикризисного энергетического штаба.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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