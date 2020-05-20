Кабмин разрешил «Энергоатому» продавать электроэнергию по двусторонним договорам

Кабинет министров разрешил НАЭК «Энергоатом» проводить специальные сессии по продаже части произведенной на атомных станциях электроэнергии по двусторонним договорам. Соответствующее решение о внесении изменений в порядок проведения электронных аукционов по двусторонним договорам принято на заседании правительства с условием трехдневного срока доработки.

Передает БизнесЦензор.

«Эти изменения связаны с предыдущим постановлением об изменении механизма ПСО на рынке электроэнергии и будут способствовать заключению долгосрочных, до одного года, договоров, а также обеспечат стабильные цены на электроэнергию для больших небытовых потребителей», – прокомментировала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, представляя проект документа.

По словам министра, изменения в порядок проведения электронных аукционов предполагают, что производители электроэнергии на атомных станциях при наличии у них свободного ресурса проводят специальную сессию по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

«В этих специальных сессиях участвуют покупатели, которые приобретают электроэнергию исключительно для собственного потребления», – подчеркнула Буславец.

В то же время другим своим решением, принятым на заседании 20 мая, Кабинет министров снизил для НАЭК «Энергоатом» долю обязательной продажи госпредприятию «Гарантированный покупатель» произведенной генкомпанией электроэнергии до 80% с действующих 85%.

Согласно проекту документа, «Энергоатом» обязан продавать по двухсторонним договорам на специальных сессиях электронных аукционов 5% прогнозного объема отпуска электроэнергии (утвержденного в прогнозном балансе энергосистемы на соответствующий месяц).

Ранее «Терминал» сообщал о том, что премьер-министр провел второе заседание Антикризисного энергетического штаба.