Прем’єр-міністр провів друге засідання Антикризового енергетичного штабу

Обновлено: Май 20, 2020. Тэги:

Прем’єр-міністр провів друге засідання Антикризового енергетичного штабу

Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося друге засідання Антикризового енергетичного штабу.

Повідомляє Урядовий портал.

На засіданні були присутні т.в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, в.о. генерального директора Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго Олександр Мартинюк, член НКРЕКП Дмитро Коваленко, заступники міністрів, народні депутати України, очільники ДП «Енергоринок», НЕК «Укренерго», ПрАТ «Укргідроенерго», ДП «Гарантований покупець», ДП «Оператор ринку», НАЕК «Енергоатом», ТОВ ДТЕК, ПАТ «Центренерго», ПАТ «Донбасенерго» та інші.

Прем’єр-міністр заслухав доповідь т.в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець про стан виконання рішень першого засідання Антикризового енергетичного штабу. Було вказано НКРЕКП на неприпустимість невиконання рішень Антикризового штабу та необхідність «Енергоатому» дотримуватися затвердженого прогнозного балансу.

Також під час засідання було підняте питання збиткової діяльності НАЕК «Енергоатом». «Компанії треба дати змогу торгувати за нормальними цінами. Наше завдання – захистити «Енергоатом». НАЕК кожен місяць отримує збитки в мінус 1 млрд грн, у зв’язку з тим, що продає електроенергію за півціни на балансуючому ринку. Дешевше не торгувати, ніж торгувати у збиток. Тому наше завдання захистити «Енергоатом» та колектив підприємства», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того, Антикризовий енергетичний штаб звернув увагу народних депутатів на значну кількість законодавчих ініціатив, що містять антикризові заходи та зареєстровані у секретаріаті ВРУ. Розгляд цих документів важливий для енергетичної безпеки країни та функціонування ринку. Отже, штаб звернувся з пропозицією прискорити розгляд таких законопроектів.

Раніше «Термінал» писав, що Мінекоенерго аргументує чому виникла криза в енергетиці.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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