Венесуэла наращивает экспорт нефти, несмотря на падение добычи

Обновлено: Август 14, 2020. Тэги: ,

Венесуэла наращивает экспорт нефти, несмотря на падение добычи

Экспорт нефти Венесуэлой в августе вырастет до четырехмесяного максимума, в то время как добыча за неделю упала до минимума, сообщает агентство Блумберг.

Передает Прайм.

«Экспорт сырой нефти в августе должен достичь четырехмесячного максимума, по крайней мере, 325 тысяч баррелей в день, в основном из-за обмена дизельного топлива на нефть, которое до сих пор не подпадало под санкции США», — говорится в сообщении.

При этом, согласно данным агентства, добыча за неделю, закончившуюся 5 августа, упала примерно до 101 тысячи баррелей в день. Добыча в Венесуэле в июле, по данным ОПЕК, составляла 339 тысяч баррелей в сутки.

Агентство пишет, что данная ситуация становится возможной благодаря хранилищам нефти. «В этом месяце в резервуарах в порту Хосе и нефтеперерабатывающих предприятий содержится порядка 15,6 миллиона баррелей, что эквивалентно 48 дням экспорта», — отмечает издание. Запасы увеличились из-за падения спроса на топливо из-за пандемии.

Основная часть экспорта в этом месяце, по оценкам отчетов о доставке и по данных отслеживания судов, будет состоять из обмена дизельным топливом с нефтеперерабатывающими предприятиями, включая индийскую Reliance Industries, испанскую Repsol и итальянскую Eni. Китай, который раньше был крупнейшим покупателем нефти из латиноамериканской страны, по оценкам Блумберга, будет получать 54,8 тысячи баррелей в день, что является самым низким показателем примерно за три года.

Ранее «Терминал» писал, что Иран доставил Венесуэле оборудование для НПЗ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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