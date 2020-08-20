Держенергоефективності ініціювало законопроєкт про енергетичні рослини

Обновлено: Август 20, 2020. Тэги: , ,

Держенергоефективності ініціювало законопроєкт про енергетичні рослини

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України ініціювало законопроект щодо стимулювання вирощування енергетичних рослин в Україні.

Про це повідомила пресслужба Держенергоефективності.

“Держенергоефективності ініціювало та розробило спільно з Міністерством енергетики України, Біоенергетичною Асоціацією України, науковими інститутами та іншими стейкхолдерами проект Закону України щодо розвитку сфери вирощування енергетичних рослин в Україні”, — повідомили в агенстві.

За інформацією пресслужби, ціль законопроекту — створити законодавчі умови для активізації вирощування енергетичних культур.

“Енергетичні рослини — важливе джерело сировини для генерації енергії. Використання врожаю енергокультур із 4 млн га малородючих земель дозволить заміщувати в еквіваленті до 20 млрд м3 газу у рік”, — прокоментував важливість цього напряму т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Так, основними нормами законопроекту є:

  • визначення терміну “енергетичні рослини” для формування виду діяльності;
  • встановлення орендної плати за земельні ділянки для вирощування енергетичних рослин не більше 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
  • збільшення мінімального строку оренди земельних ділянок, що надаються для вирощування енергетичних рослин, до 20 років;
  • створення законодавчих передумов для запровадження державної підтримки.

“На сьогодні проект закону вже погоджено Міненерго та опрацьовується із іншими центральними органами виконавчої влади”, — зазначають в Держенергоефективності.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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