Міненерго готує корпоратизацію Енергоатома

У Міністерстві енергетики відбулася нарада, на якій обговорили можливі варіанти корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом».
Повідомляє Міненерго.
Корпоратизація ДП «НАЕК «Енергоатом» передбачена Кредитною угодою між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР та ратифікованою Верховною Радою України Гарантійною угодою (Україна: «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій»).
На сьогоднішній нараді представники Міненерго, НАЕК «Енергоатом», консультанти з міжнародних організацій обговорювали варіанти щодо найбільш оптимального з юридичної точки зору сценарію корпоратизації підприємства.
«Ми разом маємо провести пофакторний аналіз плюсів, мінусів і ризиків кожного сценарію та обрати оптимальний варіант. До кінця наступного тижня потрібно підготувати зведений аналіз для подальшого обговорення із представниками уряду», – зазначив заступник Міністра енергетики Юрій Бойко.
Відповідно до Указу Президента України до кінця 2020 року необхідно вжити заходів стосовно здійснення підготовки та проведення корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», у тому числі, розробити та внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.
Раніше «Термінал» писав, що Енергоатом і народні депутати заявили про необхідність терміново вивести компанію з кризи.