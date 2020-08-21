Міненерго готує корпоратизацію Енергоатома

Обновлено: Август 21, 2020. Тэги: , , ,

Міненерго готує корпоратизацію Енергоатома

У Міністерстві енергетики відбулася нарада, на якій обговорили можливі варіанти корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом».

Повідомляє Міненерго.

Корпоратизація ДП «НАЕК «Енергоатом» передбачена Кредитною угодою між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ЄБРР та ратифікованою Верховною Радою України Гарантійною угодою (Україна: «Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій»).

На сьогоднішній нараді представники Міненерго, НАЕК «Енергоатом», консультанти з міжнародних організацій обговорювали варіанти щодо найбільш оптимального з юридичної точки зору сценарію корпоратизації підприємства.

«Ми разом маємо провести пофакторний аналіз плюсів, мінусів і ризиків кожного сценарію та обрати оптимальний варіант. До кінця наступного тижня потрібно підготувати зведений аналіз для подальшого обговорення із представниками уряду», – зазначив заступник Міністра енергетики Юрій Бойко.

Відповідно до Указу Президента України до кінця 2020 року необхідно вжити заходів стосовно здійснення підготовки та проведення корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом», у тому числі, розробити та внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.

Раніше «Термінал» писав, що Енергоатом і народні депутати заявили про необхідність терміново вивести компанію з кризи.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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