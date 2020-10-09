ГЕС готові до зими — Укргідроенерго

Обновлено: Октябрь 09, 2020. Тэги: , ,

ГЕС готові до зими — Укргідроенерго

До зими готові чотири філії Укргідроенерго: Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС і Каховська ГЕС.

Про це сказав генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота на нараді під головуванням в.о. міністра енергетики України Ольги Буславець, яка відбулась 6 жовтня.

«На сьогодні у нас заплановано виконати 185 заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду 2020/2021. Згідно з «Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період» до 15 листопада Товариством планується виконати всі намічені заходи та отримати Акти готовності», — повідомив він.

Під час обговорення зазначених питань Ольга Буславець відзначила, що для сталого проходження осінньо-зимового періоду Міненерго затвердило відповідні накази щодо ремонту основного обладнання електростанцій та забезпечення надійності роботи електричних мереж, і закликала всіх присутніх дотримуватися затверджених графіків.

«До кінця року ми виконаємо заплановані капітальні і поточні ремонти на гідроагрегатах ГЕС та ГАЕС Товариства», — підкреслив гендиректор Укргідроенерго.

Водночас очільниця Міністерства енергетики поінформувала, що запасів палива більш ніж достатньо для сталого проходження осінньо-зимового періоду.

«Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ – 3 млн тонн, що майже втричі більше, ніж це передбачено в нормативних документах щодо гарантованого запасу, яким ми маємо бути забезпечені. І запаси газу на сьогодні складають майже 28 млрд куб. м при затверджених розпорядженням Уряду 17 млрд кубів, і для сталого проходження опалювального періоду цього більш ніж достатньо, щоб почувати себе впевнено», — розповіла Буславець.

Автор:

(Всего статей: 9177)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: