ГЕС готові до зими — Укргідроенерго

До зими готові чотири філії Укргідроенерго: Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС і Каховська ГЕС.

Про це сказав генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота на нараді під головуванням в.о. міністра енергетики України Ольги Буславець, яка відбулась 6 жовтня.

«На сьогодні у нас заплановано виконати 185 заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду 2020/2021. Згідно з «Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період» до 15 листопада Товариством планується виконати всі намічені заходи та отримати Акти готовності», — повідомив він.

Під час обговорення зазначених питань Ольга Буславець відзначила, що для сталого проходження осінньо-зимового періоду Міненерго затвердило відповідні накази щодо ремонту основного обладнання електростанцій та забезпечення надійності роботи електричних мереж, і закликала всіх присутніх дотримуватися затверджених графіків.

«До кінця року ми виконаємо заплановані капітальні і поточні ремонти на гідроагрегатах ГЕС та ГАЕС Товариства», — підкреслив гендиректор Укргідроенерго.

Водночас очільниця Міністерства енергетики поінформувала, що запасів палива більш ніж достатньо для сталого проходження осінньо-зимового періоду.

«Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ – 3 млн тонн, що майже втричі більше, ніж це передбачено в нормативних документах щодо гарантованого запасу, яким ми маємо бути забезпечені. І запаси газу на сьогодні складають майже 28 млрд куб. м при затверджених розпорядженням Уряду 17 млрд кубів, і для сталого проходження опалювального періоду цього більш ніж достатньо, щоб почувати себе впевнено», — розповіла Буславець.