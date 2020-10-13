ДІЯРУ не має підтвердження безпечності добудови енергоблоків ХАЕС

Пріоритет ядерної та радіаційної безпеки над будь-якими іншими цілями має об’єднувати усіх суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії.



Можливість використання існуючих будівельних конструкцій протягом усього життєвого циклу енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС для добудови зазначених об’єктів не підтверджена. Про це йдеться у повідомленні Державної інспекції ядерного регулювання України.

«Проєкт будівництва цих енергоблоків, як і інформація про виконання ремонтно-відновлювальних робіт, що були визначені за результатами експертного обстеження у 2006-2008 рр., до Держатомрегулювання не надходили», — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ході підготовчого періоду будівництва енергоблоків №3,4, на ХАЕС з 22 вересня почала працювати робоча група, до складу якої увійшли фахівці ВП «Атомпроектінжиніринг», ВП «Атоменергомаш», НАЕК «Енергоатом», ВП КБ «Атомприлад», АТ «КІЕП» та ПрАТ «Юженергобуд». Експерти вважають, що будівельний майданчик придатний для добудови блоків.

«Термінал» писав, на Хмельницькій АЕС, в рамках підготовчого періоду будівництва енергоблоків №3,4, почала працювати робоча група, до складу якої увійшли фахівці ВП «Атомпроектінжиніринг», ВП «Атоменергомаш», НАЕК «Енергоатом», ВП КБ «Атомприлад», АТ «КІЕП» та ПрАТ «Юженергобуд».