У МЗС Німеччини не виключають, що «Північний потік-2″ добудують

Газопровід Північний потк-2 добудують до кінця, тільки невідомо коли.

Про це заявив голова МЗС Німеччини Хайко Маас в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, пише УНН.

“Я припускаю, що „Північний потік-2“ буде добудований. Питання в тому, коли. Ми визначаємо свою енергетичну політику та енергопостачання тут, у Європі. Ми не критикуємо той факт, що США минулого року більш ніж удвічі збільшили імпорт нафти з Росії і зараз є другим за величиною імпортером російської важкої нафти. США реалізують своє право на незалежну енергетичну політику. Ми теж робимо це”, — заявив Маас.

«Термінал» писав раніше, що російський корабель «Академік Черський», що належить «Газпрому» і вважається основним претендентом на добудову газопроводу «Північний потік-2″, повертається з Німеччини в російській порт Калінінград. Дані показали, що судно «Академік Черський» повинен прибути в Калінінград 7 жовтня. З травня корабель перебував біля німецького порту Мукран на Балтиці, плацдармі для будівництва трубопроводу.