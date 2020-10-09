Трубоукладач, який мав добудувати «Північний потік-2″, повертається до РФ

Російський корабель «Академік Черський», що належить «Газпрому» і вважається основним претендентом на добудову газопроводу «Північний потік-2″, повертається з Німеччини в російській порт Калінінград.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише агентство Reuters з посиланням на дані системи позиціонування морських суден.

Дані показали, що судно «Академік Черський» повинен прибути в Калінінград 7 жовтня. З травня корабель перебував біля німецького порту Мукран на Балтиці, плацдармі для будівництва трубопроводу.

Наразі «Північний потік-2″ готовий на 93%. У разі його завершення Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів на рік.

Зараз роботи щодо спорудження газопроводу призупинили через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року. Однак Росія вже заявила про намір добудувати газопровід до кінця 2020 року.

«Термінал» писав, трубоукладач «Академік Черський» покинув рейд Калінінграда і відправився в Мукран, Який є логістичним центром «Північного потоку — 2» в Німеччині.