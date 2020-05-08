Трубоукладчик идет на базу Северного потока-2

Обновлено: Май 08, 2020. Тэги: , ,

Трубоукладчик идет на базу Северного потока-2

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул рейд Калининграда и отправился в Мукран, который является логистическим центром «Северного потока — 2» в Германии.

Там уже находится трубоукладочная баржа «Фортуна», которая также способна достроить балтийский газопровод, пишет «EAD».

По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик «Газпром флота» покинул Калининград в 14.00 и взял курс на немецкий порт Мукран. Порт Мукран является логистическим центром «Северного потока — 2» в Германии. Оттуда идет снабжение трубами и материалами, там базируется сервисный флот. Например, трубоукладочная баржа «Фортуна», которая также способна достроить «Северный поток — 2».Напомним, что до завершения проекта балтийского газопровода осталось уложить небольшой участок двух веток газопровода — всего около 160 километров. В основном в датских водах.

Трубоукладчик «Академик Черский» — самый подходящий кандидат на достройку «Северного потока — 2». Из Находки судно ушло после проведения конкурса на его дооснащение сварочным оборудованием. В документах «Газпром флот», правда, указал, что работы проводятся для обустройства Киринского месторождения на Дальнем Востоке. То, что судно идет на Балтику, косвенно подтверждали другие тендеры компании на поставку материалов. В них указывалось, что их необходимо будет доставить в Калининград или Санкт-Петербург.
В Калининград судно дошло чуть больше чем за два с половиной месяца — 2 мая. На рейде его сразу забункеровал топливом танкер «Газпром нефти», а сегодня утром к трубоукладчику подходило океанское судно снабжения.

Кроме «Академика Черского», у «Газпрома» в распоряжении есть еще и трубоукладочная баржа «Фортуна», которая с октября находится в немецком порту Мукран. Он служит логистической базой «Северного потока — 2». «Фортуна» отличается от «Академика Черского» тем, что не имеет системы динамического позиционирования, которую указывали в датской заявке, требует больше судов поддержки и больше времени для завершения укладки газопровода.

«Терминал» писал, принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток-2″, дошло до Калининграда и на данный момент находится вне зоны покрытия AIS (Automatic Identification System).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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