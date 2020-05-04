Трубоукладчик «Академик Черский» дошел до Калининграда

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое рассматривалось для достройки газопровода «Северный поток-2″, дошло до Калининграда и на данный момент находится вне зоны покрытия AIS (Automatic Identification System).

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на данные порталов отслеживания судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Трубоукладчик встал на якорь в порту Калининграда накануне вечером, а сегодня утром перестал передавать данные по AIS.

Путь из Находки до Калининграда занял у «Академика Черского» 83 дня. Судно при этом выбрало более долгий маршрут — вокруг Африки, и в ходе своего рейса многократно меняло пункт назначения.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование «Черского» — это один из вариантов достройки «Северного потока-2″, но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

«Северный поток-2″ предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

«Терминал» писал, судно «Академик Черский» после модернизации и дооснащения может быть использовано для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2″, остановленного из-за санкций США.