Нафтогаз ввів у експлуатацію сонячну електростанцію в Житомирській області потужністю 33 МВт

Обновлено: Октябрь 22, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз ввів у експлуатацію сонячну електростанцію в Житомирській області потужністю 33 МВт

Група Нафтогаз отримала «зелений» тариф та ліцензію на продаж електроенергії для новозбудованої електростанції у м. Чуднів (Житомирська обл.).

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Станція збудована у вересні 2020 року із застосуванням найсучасніших технологічних рішень і високоефективного обладнання від провідних світових виробників. Зокрема, на станції застосовуються монокристалічні фотоелектричні модулі з графеновим покриттям з однією з найвищих у своєму класі потужностей — 430 Вт від ZNSHINE PV-Tech Co., а також стрінгові інвертори SUN2000-185KTL від Huawei. Усі допоміжні елементи обладнання і матеріали українського виробництва.

Пікова потужність фотоелектричних модулів складає 33,313 МВт. Потужність в точці приєднання — 25 МВт. Плановий обсяг корисного відпуску (продажу) електроенергії за перший рік роботи сонячної станції становитиме не менше 36,5 тис. МВт∙год з очікуваним доходом понад 153 млн грн.

Замовником проекту ФЕС «Чуднів» є Дочірнє підприємство «Нафтогаз-Енергосервіс» НАК «Нафтогаз України», яке в листопаді 2018 року отримало три земельні ділянки загальною площею 55 га за результатами проведеного земельного аукціону для розташування сонячної електростанції та подальшого укладання договорів оренди з Житомирською обласною державною адміністрацією.

«Важливо зазначити, що реалізація цього проекту спрямована також на досягнення цілей зі сталого розвитку Групи Нафтогаз. За прогнозами компанії, скорочення викидів парникових газів, зокрема, вуглекислого газу складе щонайменше 880 тис. тонн. Крім того, проект стимулює економічний розвиток місцевої громади, адже при будівництві сонячної електростанції були задіяні виключно українські фахівці, включаючи місцевих мешканців. Окремо хотів би відзначити працевлаштованих людей з інвалідністю, які надзвичайно ефективно виконували свою роботу, зокрема комплектуючи сонячні панелі перед розміщенням на ділянці», — розповів перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергій Перелома.

Нагадаємо, у липні 2020 року Група Нафтогаз ввела в експлуатацію сонячну електростанцію «Андріївка» на Харківщині потужністю 0,999 МВт. Також цьогоріч Нафтогаз розпочав розгортання мережі електрозарядних станції для авто у Києві.

Плани Групи у сфері відновлювальної енергетики передбачають подальше нарощування потужностей сонячної електрогенерації впродовж наступного року. Також Нафтогаз оцінює перспективи реалізації проектів видобутку та транспортування водню.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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