Нафтогаз ввів у експлуатацію сонячну електростанцію в Житомирській області потужністю 33 МВт

Група Нафтогаз отримала «зелений» тариф та ліцензію на продаж електроенергії для новозбудованої електростанції у м. Чуднів (Житомирська обл.).

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Станція збудована у вересні 2020 року із застосуванням найсучасніших технологічних рішень і високоефективного обладнання від провідних світових виробників. Зокрема, на станції застосовуються монокристалічні фотоелектричні модулі з графеновим покриттям з однією з найвищих у своєму класі потужностей — 430 Вт від ZNSHINE PV-Tech Co., а також стрінгові інвертори SUN2000-185KTL від Huawei. Усі допоміжні елементи обладнання і матеріали українського виробництва.

Пікова потужність фотоелектричних модулів складає 33,313 МВт. Потужність в точці приєднання — 25 МВт. Плановий обсяг корисного відпуску (продажу) електроенергії за перший рік роботи сонячної станції становитиме не менше 36,5 тис. МВт∙год з очікуваним доходом понад 153 млн грн.

Замовником проекту ФЕС «Чуднів» є Дочірнє підприємство «Нафтогаз-Енергосервіс» НАК «Нафтогаз України», яке в листопаді 2018 року отримало три земельні ділянки загальною площею 55 га за результатами проведеного земельного аукціону для розташування сонячної електростанції та подальшого укладання договорів оренди з Житомирською обласною державною адміністрацією.

«Важливо зазначити, що реалізація цього проекту спрямована також на досягнення цілей зі сталого розвитку Групи Нафтогаз. За прогнозами компанії, скорочення викидів парникових газів, зокрема, вуглекислого газу складе щонайменше 880 тис. тонн. Крім того, проект стимулює економічний розвиток місцевої громади, адже при будівництві сонячної електростанції були задіяні виключно українські фахівці, включаючи місцевих мешканців. Окремо хотів би відзначити працевлаштованих людей з інвалідністю, які надзвичайно ефективно виконували свою роботу, зокрема комплектуючи сонячні панелі перед розміщенням на ділянці», — розповів перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз Україна» Сергій Перелома.

Нагадаємо, у липні 2020 року Група Нафтогаз ввела в експлуатацію сонячну електростанцію «Андріївка» на Харківщині потужністю 0,999 МВт. Також цьогоріч Нафтогаз розпочав розгортання мережі електрозарядних станції для авто у Києві.

Плани Групи у сфері відновлювальної енергетики передбачають подальше нарощування потужностей сонячної електрогенерації впродовж наступного року. Також Нафтогаз оцінює перспективи реалізації проектів видобутку та транспортування водню.

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