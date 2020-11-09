УЕБ проводить серію вебінарів

Шановні учасники ринку електричної енергії. 12, а також з 16 по 19 листопада Українська енергетична біржа проводить серію вебінарів для учасників ринку на тему: «Організація торгівлі електроенергією на оптовому ринку».



Про це повідомила пресслужба УЕБ.

Головний спікер — польський експерт з трансформації енергетичного сектору, лібералізації та дерегуляції ринку електроенергії Кшиштоф Рогульський.

Під час вебінару будуть розглянуті основні аспекти торгівлі електроенергією на УЕБ, складові ціноутворення на ринку електроенергії, стратегії управляння портфелем, а також інші питання, що цікавлять учасників ринку електроенергії. Учасники ринку зможуть навчитися будувати форвардні криві, розраховувати ціну на визначену дату та час на конкретному прикладі за результатами реальних торгів.

Щоб взяти участь у вебінарі необхідно бути акредитовани учасникоб ТБ «УЕБ» за нпарямком «Електрична енергія» та попередньо зареєструватися.