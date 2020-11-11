Shell вдвое сократит мощность крупнейшего в мире НПЗ

Обновлено: Ноябрь 11, 2020. Тэги: ,

Shell вдвое сократит мощность крупнейшего в мире НПЗ

Royal Dutch Shell вдвое сократит перерабатывающие мощности на НПЗ Pulau Bukom в Сингапуре. Это делается в рамках сокращения углеродных выбросов к 2050 году.

Об этом пишет агенство АНГИ.

Shell стремится обнулить выбросы углекислого газа (CO2) и трансформирует ради этого свой нефтеперерабатывающий бизнес. В результате производственная площадка Pulau Bukom станет одним из шести энергетических и химических парков Shell, сообщает oilprice.com. НПЗ перейдет от переработки сырой нефти в топливо к новым цепочкам создания стоимости с низким уровнем выбросов углерода.

“Наш бизнес в Сингапуре должен развиваться и трансформироваться. И мы должны действовать прямо сейчас, если хотим достичь добиться успеха в деле перехода к безуглеродной энергетике”, – заявил председатель Shell Companies в Сингапуре Ав Ка Пенг. Снижение мощности НПЗ в Сингапуре приведет к сокращению числа рабочих мест на предприятии. В настоящее время на Pulau Bukom работает около 1300 человек.

Pulau Bukom – крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Его номинальная мощность составляет 500 тыс баррелей нефти в сутки. На этом НПЗ находится комплекс крекинга этилена мощностью до 1 млн тонн в год и установка экстракции бутадиена мощностью 155 тыс тонн в год.

Ранее «Терминал» писал, Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell во втором квартале зафиксировала убыток от обесценения активов в размере 16,842 миллиарда долларов после пересмотра своих прогнозов по ценам на нефть и газ, говорится в отчетности компании.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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