Shell списала $16,8 млрд с активов после пересмотра прогнозов по ценам на нефть и газ

Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell во втором квартале зафиксировала убыток от обесценения активов в размере 16,842 миллиарда долларов после пересмотра своих прогнозов по ценам на нефть и газ, говорится в отчетности компании.

Передает Прайм.

«Убыток от обесценения (активов — ред.) во втором квартале 2020 года был в основном вызван пересмотром среднесрочных и долгосрочных прогнозов Shell по ценам на сырьевые товары и по маржинальности переработки. Они отражают ожидаемые последствия пандемии COVID-19 и связанных с ней макроэкономических показателей, а также уровни спроса и предложения на рынке энергоносителей», — пишет компания.

Shell ожидает в 2020 году цену нефти Brent на уровне 35 долларов за баррель, в 2021 году — 40 долларов, а в 2021 году — 50 долларов. Компания также прогнозирует цену газа на американском хабе Henry Hub в 2020 году на уровне 1,75 доллара за миллион британских тепловых единиц (62 доллара за тысячу кубометров), а в 2021-2022 годах — 2,5 доллара (89 долларов за тысячу кубометров).

Половина списаний Shell (8,2 миллиарда долларов) пришлась на газовый сегмент. В частности, речь идет о частичном обесценении стоимости активов в Австралии: компании по добыче газа QGC и плавучего СПГ-завода Prelude. Еще 4,6 миллиарда долларов были списаны в сегменте нефтедобычи за счет ряда активов в Северной Америке, добычного проекта OPL 245 в Нигерии, нескольких шельфовых проектов в Бразилии и Европе, а также актива в Мексиканском заливе в США. На 4 миллиарда долларов были также переоценены три нефтеперерабатывающих завода в Европе и Северной Америке.

Ранее «Терминал» писал, что Shell отложила проект по разработке газового месторождения в Северном море.