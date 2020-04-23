Shell отложила проект по разработке газового месторождения в Северном море

Обновлено: Апрель 23, 2020. Тэги: , , ,

Shell отложила проект по разработке газового месторождения в Северном море

Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell отложила проект по разработке газового месторождения в Северном море. Аналитики оценивают проект примерно в $1 млрд.

Об этом пишет АНГИ.

«Shell отложила работу на месторождении природного газа Jackdaw в Северном море на фоне сокращения расходов в связи с резким падением цен на нефть», — пишет Wall Street Journal.

«Прайм» со ссылкой на издание отмечает, что это уже второй отложенный проект Shell в регионе. В марте было отложено до 2021 года решение о продолжении освоения месторождения Cambo к северо-западу от Шетландских островов.

Пандемия коронавируса резко снизила спрос на нефть, что привело к обвалу цен. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.

Читайте в «Терминале» еще, нефтяное управление Норвегии согласилось на добычу поляками сырой нефти и природного газа в месторождении Скогул в Северном море уже в марте 2020 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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