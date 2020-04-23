Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell отложила проект по разработке газового месторождения в Северном море. Аналитики оценивают проект примерно в $1 млрд.



Об этом пишет АНГИ.

«Shell отложила работу на месторождении природного газа Jackdaw в Северном море на фоне сокращения расходов в связи с резким падением цен на нефть», — пишет Wall Street Journal.

«Прайм» со ссылкой на издание отмечает, что это уже второй отложенный проект Shell в регионе. В марте было отложено до 2021 года решение о продолжении освоения месторождения Cambo к северо-западу от Шетландских островов.

Пандемия коронавируса резко снизила спрос на нефть, что привело к обвалу цен. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.

Читайте в «Терминале» еще, нефтяное управление Норвегии согласилось на добычу поляками сырой нефти и природного газа в месторождении Скогул в Северном море уже в марте 2020 года.