PGNiG дали зеленый свет для добычи нефти и газа в Северном море

Нефтяное управление Норвегии согласилось на добычу поляками сырой нефти и природного газа в месторождении Скогул в Северном море уже в марте 2020 года.

Об этом сообщила польская нефтяная и газовая компания (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, — PGNiG).

PGNiG Upstream Norway, дочерняя компания PGNiG, владеет 35-процентной долей в месторождении Скогул. Владельцем и оператором остальных акций является компания Aker BP, у которой PGNiG приобрела акции в 2017 году. Месторождение было открыто в 2010 году. Запасы углеводородов Скогул, принадлежащие PGNiG Upstream Norway, составляют приблизительно 3,3 млн баррелей.