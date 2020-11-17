Большинство стран-участниц ОПЕК+ согласны на продление сокращений в нефтедобычи

Большинство стран-участниц ОПЕК+ поддерживают продление на текущих уровнях сокращений добычи нефти.

Об этом стало известно на очередном заседание техкомитета организации, пишет АНГИ.

Эксперты предложили министрам рассмотреть возможность не повышать с января 2021 года нефтедобычу, а отложить это решение на три-шесть месяцев. Продление квот они обуславливают очень медленным восстановлением отрасли от последствий пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее «Терминал» писал, что министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар, заявило том, что резкое падение цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа в мире не исключено. По его словам, несмотря на видимую стабильность цен на нефть в последние месяцы, достигнутую благодаря усилиям стран-производителей, входящих в группу ОПЕК+, производители не скрывают своих опасений по поводу второй сильной волны коронавируса, которая может привести к замедлению роста и, следовательно, к более значительному, чем ожидалось, снижению спроса на нефть.

