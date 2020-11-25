Облгази за негативні небаланси винні майже 1 млрд грн — ОГТСУ

Сукупна заборгованість Операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед Оператором ГТС України (ОГТСУ) за відібраний технологічний газ з системи магістральних газопроводів (негативні небаланси) станом на жовтень склала 967 млн грн, що на 5% менше аналогічного показника за вересень 2020 року.



Всього з початку року облгази створили в своїх мережах негативних небалансів на загальну суму 1 млрд 446 млн, з яких оплатили лише 33%, пише пресслужба ОГТСУ.



У жовтні облгази створили негативні небаланси на суму 88 млн грн. У той час, як деякі оператори газорозподільчих мереж частково погашали заборгованість за попередні періоди, інші – продовжили відбирати технологічний газ з ГТС і не сплачувати за нього.

Станом на сьогодні лідерами по накопиченню боргів за утворені негативні небаланси залишаються: Луганськоблгаз – 273,4 млн грн, Тернопільміськгаз – 195,9 млн грн (динаміка за жовтень +16 млн грн), Донецькоблгаз – 87,3 млн грн, Кіровоградгаз–68,5 млн грн та Київоблгаз – 59 млн грн. Заборгованість інших 24 облгазів коливається в проміжку від 0,4 до 28,4 млн грн (сукупно +30 млн грн). І лише 12 з 41 Операторів ГРМ не мають боргів перед ОГТСУ.

«Наразі ситуація з облгазами не може бути врегульована системно і залежить лише від доброї волі гравців розрахуватися: третина підприємств стабільно відбирають технологічний газ з системи магістральних газопроводів без вчасної оплати, і лише деякі з них повертають борги невеликими частками. Є такі кричущі випадки як Тернопільміськгаз, який відібрав з системи природного газу майже на 200 млн грн і не оплатив жодної гривні з початку 2020 року, – прокоментував комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров. – Ще близько третини облгазів намагаються не утворювати нових небалансів, хоча й не погашають попередньої заборгованості. І тільки кожний п’ятий ОГРМ сумлінно ставиться до прогнозування, збалансовується вчасно й розраховується в повному обсязі. Низький рівень платіжної дисципліни більшості облгазів істотно впливає на фінансовий стан ОГТСУ і може призвести до значних втрат. Ця проблема потребує врегулювання на законодавчому рівні як щодо розміру самих тарифів облгазів, так і гарантування цільового використання операторами ГРМ їхнього тарифного доходу із диференціацією підходів до облгазів, які виконують та невиконують свої зобов’язання.»

Раніше «Термінал» писав, щорічно оператори газорозподільних мереж (облгази) несанкціоновано відбирають з газотранспортної системи газ на суму близько 10 мільярдів гривень. Про це заявив на брифінгу генеральний директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.