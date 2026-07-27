Нафта подешевшала більш ніж на 6% після паузи в ударах США та Ірану

Обновлено: Июль 27, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Нафта подешевшала більш ніж на 6% після паузи в ударах США та Ірану
Різке зниження нафтових котирувань створює передумови для послаблення сировинної складової цін на дизельне пальне, хоча ризики для морської логістики зберігаються.
Уранці 27 липня ф’ючерси на Brent подешевшали на $6,20 за барель, або на 6,4%, — до $90,58 за барель.Американська нафта West Texas Intermediate знизилася на $5,80 за барель, або на 6,5%, — до $83,51 за барель.

Брент знизився до ріня до $90,47 за барель.

Ринок відреагував на паузу в ударах між США та Іраном. Водночас рух суден через Ормузьку протоку залишався обмеженим: протягом вихідних її щодня проходили менш ніж 10 торговельних суден. Це означає, що зниження нафтових котирувань поки не усунуло ризиків для фізичних поставок нафти й нафтопродуктів.

Джерело: Термінал. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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