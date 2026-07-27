Запаси дизельного пального в Європі скоротилися до мінімуму з 2022 року

Обновлено: Июль 27, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Запаси дизельного пального в Європі скоротилися до мінімуму з 2022 року

Європейський дизельний ринок входить у період підготовки до опалювального сезону з багаторічно низькими запасами, обмеженими імпортними можливостями та рекордно високою маржею переробки.

Станом на 27 липня запаси дизельного пального в Європі перебували на найнижчому рівні з 2022 року. Війна на Близькому Сході порушила важливі маршрути постачання та скоротила надходження дизпалива до регіону, через що споживачі й трейдери були змушені використовувати накопичені резерви.

Додатковим чинником стала заборона Росії на експорт дизельного пального. До останнього загострення Росія постачала на зовнішні ринки майже 1 млн барелів на добу, або близько 12% світового експорту дизпалива.

Європейський крек-спред дизельного пального, який відображає різницю між ціною продукту та вартістю нафти, нещодавно досяг рекордних майже $65 за барель. Водночас попит на дизель у Європі у квітні скоротився більш ніж на 6% — до 5,53 млн барелів на добу.

Джерело: Термінал. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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