Запаси дизельного пального в Європі скоротилися до мінімуму з 2022 року

Станом на 27 липня запаси дизельного пального в Європі перебували на найнижчому рівні з 2022 року. Війна на Близькому Сході порушила важливі маршрути постачання та скоротила надходження дизпалива до регіону, через що споживачі й трейдери були змушені використовувати накопичені резерви.

Додатковим чинником стала заборона Росії на експорт дизельного пального. До останнього загострення Росія постачала на зовнішні ринки майже 1 млн барелів на добу, або близько 12% світового експорту дизпалива.

Європейський крек-спред дизельного пального, який відображає різницю між ціною продукту та вартістю нафти, нещодавно досяг рекордних майже $65 за барель. Водночас попит на дизель у Європі у квітні скоротився більш ніж на 6% — до 5,53 млн барелів на добу.

Джерело: Термінал. За матеріалами: Reuters.