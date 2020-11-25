ОГТСУ за три квартали 2020 року зменшив викиди СО2 на 61%

За три квартали Оператор ГТС України (ОГТСУ) скоротив викиди діоксиду вуглецю (СО 2 ) в атмосферу на 61%, забруднюючих речовин (NOx та CO) – на 13%, знизив споживання води на 17%, утворення відходів – на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Значні екологічні результати стали можливими завдяки комплексу реалізованих заходів, спрямованих на зменшення впливу компанії на навколишнє середовище, та скороченню обсягів транзиту газу.

«Оператор ГТС України постійно працює над підвищенням екологічних стандартів відповідно до провідних міжнародних практик. Це невід’ємна частина стратегії розвитку компанії. Ми послідовно замінюємо застаріле обладнання на більш сучасне і екологічне, впроваджуємо нові методики діагностування витоків газу та енергозберігаючі технології, тим самим зменшуючи вплив на довкілля. Наша мета – створити засади для подальшої інтеграції ОГТСУ в європейські енергетичні ринки з урахуванням екологічних вимог», – підкреслив Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ.

За три квартали 2020 року роботи ОГТСУ скоротив викиди вуглецю (СО 2 ) в атмосферу на 61% до 1015 тис. тон завдяки технічній модернізації інфраструктури та через скорочення транзитних обсягів. За цей же період компанія знизила загальний обсяг викидів забруднюючих речовин (NOx та CO) в атмосферу на понад 13% – до 24 тис. т.

Також за 9 місяців ОГТСУ заощадив 1,8 млн куб. м метану (CH4) за рахунок виявлення і усунення джерел витоків на інфраструктурних об’єктах. Спеціалізовані мобільні лабораторії обстежили 147 тис. потенційних джерел витоків. В результаті їх інтенсивність була зменшена майже в два рази. Для підвищення ефективності роботи мобільних лабораторій та персоналу структурних підрозділів щодо зменшення джерел витоків ОГТСУ закупив ще 17 комплектів сучасного обладнання.

«Термінал» писав, Міненерго розпочало роботу над механізмами впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), який був прийнятий Україною в 2017 р., ще до початку роботи нового ринку електричної енергії.

