ОГТСУ за три квартали 2020 року зменшив викиди СО2 на 61%

Обновлено: Ноябрь 25, 2020. Тэги: , ,

ОГТСУ за три квартали 2020 року зменшив викиди СО2 на 61%

За три квартали Оператор ГТС України (ОГТСУ) скоротив викиди діоксиду вуглецю (СО2) в атмосферу на 61%, забруднюючих речовин (NOx та CO) – на 13%,  знизив споживання води на 17%, утворення відходів – на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.   

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Значні екологічні результати стали можливими завдяки комплексу  реалізованих заходів, спрямованих на зменшення впливу компанії на навколишнє середовище, та скороченню обсягів транзиту газу.

«Оператор ГТС України постійно працює над підвищенням екологічних стандартів відповідно до провідних міжнародних практик. Це невід’ємна частина стратегії розвитку компанії. Ми послідовно замінюємо застаріле обладнання на більш сучасне і  екологічне, впроваджуємо нові методики діагностування витоків газу та енергозберігаючі технології, тим самим зменшуючи вплив на довкілля. Наша мета – створити засади для подальшої інтеграції ОГТСУ в європейські енергетичні ринки з урахуванням екологічних вимог», – підкреслив Павел Станчак, заступник генерального директора з розвитку та трансформації ОГТСУ.

За три квартали 2020 року роботи ОГТСУ скоротив викиди вуглецю (СО2) в атмосферу на 61% до 1015 тис. тон завдяки технічній модернізації інфраструктури та через скорочення транзитних обсягів. За цей же період компанія знизила загальний обсяг викидів забруднюючих речовин (NOx та CO) в атмосферу на понад 13% – до 24 тис. т.

Також за 9 місяців ОГТСУ заощадив 1,8 млн куб. м метану (CH4) за рахунок виявлення і усунення джерел витоків на інфраструктурних об’єктах. Спеціалізовані мобільні лабораторії обстежили 147 тис. потенційних джерел витоків. В результаті їх інтенсивність була зменшена майже в два рази. Для підвищення ефективності роботи мобільних лабораторій та персоналу структурних підрозділів щодо зменшення джерел витоків ОГТСУ закупив ще 17 комплектів сучасного обладнання.

«Термінал» писав, Міненерго розпочало роботу над механізмами впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), який був прийнятий Україною в 2017 р., ще до початку роботи нового ринку електричної енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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