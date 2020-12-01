Міненерго фіналізує підготовку до проведення «зелених» аукціонів

У Міненерго за участі ПрАТ «НЕК «Укренерго», ДП «Гарантований покупець» та Держенергоефективності відбулась узгоджувальна нарада щодо організації «зелених» аукціонів у 2021 році.

Інформує Міненерго.

На нараді обговорено та узгоджено пропозиції щодо обсягів та параметрів річної квоти підтримки, графіка проведення аукціонів на 2021 рік, а також — індикативних прогнозних показників річних квот підтримки на 2022-2025 роки. Пропозиції враховують, зокрема, фактичний стан реалізації об’єктів відновлюваної енергетики, плани розвитку галузі відповідно до Енергетичної стратегії України до 2035 року та технічну спроможність енергосистеми України до інтеграції нових потужностей з ВДЕ.

Відповідний проект рішення Уряду із усіма показниками планується представити інвесторам в галузі відновлюваної енергетики на розширеній зустрічі, проведення якої заплановано на 3 грудня.

Раніше Термінал писав, що проведення «зелених аукціонів» дозволить знизити ціну на відновлювану енергію.