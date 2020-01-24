Проведення «зелених аукціонів» дозволить знизити ціну на відновлювану енергію

Обновлено: Январь 24, 2020. Тэги: , ,

Проведення «зелених аукціонів» дозволить знизити ціну на відновлювану енергію

Відповідну постанову від 27 грудня 2019 року №1175 «Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва  електричної енергії з альтернативних джерел енергії» оприлюднено на урядовому порталі.

Зазначена постанова дозволяє проводити «зелені аукціони» з продажу енергії, виробленої з альтернативних джерел на прозорих аукціонах через майданчик «Прозоро.Продажі», що стимулюватиме виробництво альтернативної енергії та дозволить знизити ціну на «чисту» енергію». Перші аукціони планують провести у квітні 2020 року.

Зазначена постановою затверджено  Порядок проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки та Порядок відбору операторів електронних майданчиків для проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.

Ключовими особливостями «зелених» аукціонів, які передбачає постанова, є:

  • -  забезпечення добросовісної конкуренції серед учасників аукціонів;
  • - збереження повної конфіденційності про учасників і подані ними заявки та цілковитої  відкритості всіх відомостей після завершення процедури торгів;
  • - автоматичне формування електронною торговою системою протоколу про результати аукціонів та визначення переможців, що виключає вплив «людського» фактору;
  • - забезпечення громадського контролю за усім процесом проведення аукціону;
  • - зручність і простота для інвесторів, що не передбачає використання паперових документів чи фізичної присутності учасників на етапі підготовки та проведення аукціону.

Постанова

- створює умови для розвитку відновлюваної енергетики;

-дозволить залучати дешеві кредитні ресурси;

- сприятиме розвитку виробництва високотехнологічного обладнання на території України.

З документом можна ознайомитися за посиланням

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zaprovadzhennya-konkurentnih-umov-stimulyuvannya-virobnictva-elektrichnoyi-energiyi-z-alternativnih-dzherel-energiyi-i271219-1175

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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