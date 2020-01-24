Проведення «зелених аукціонів» дозволить знизити ціну на відновлювану енергію

Відповідну постанову від 27 грудня 2019 року №1175 «Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» оприлюднено на урядовому порталі.
Зазначена постанова дозволяє проводити «зелені аукціони» з продажу енергії, виробленої з альтернативних джерел на прозорих аукціонах через майданчик «Прозоро.Продажі», що стимулюватиме виробництво альтернативної енергії та дозволить знизити ціну на «чисту» енергію». Перші аукціони планують провести у квітні 2020 року.
Зазначена постановою затверджено Порядок проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки та Порядок відбору операторів електронних майданчиків для проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.
Ключовими особливостями «зелених» аукціонів, які передбачає постанова, є:
- - забезпечення добросовісної конкуренції серед учасників аукціонів;
- - збереження повної конфіденційності про учасників і подані ними заявки та цілковитої відкритості всіх відомостей після завершення процедури торгів;
- - автоматичне формування електронною торговою системою протоколу про результати аукціонів та визначення переможців, що виключає вплив «людського» фактору;
- - забезпечення громадського контролю за усім процесом проведення аукціону;
- - зручність і простота для інвесторів, що не передбачає використання паперових документів чи фізичної присутності учасників на етапі підготовки та проведення аукціону.
Постанова
- створює умови для розвитку відновлюваної енергетики;
-дозволить залучати дешеві кредитні ресурси;
- сприятиме розвитку виробництва високотехнологічного обладнання на території України.
З документом можна ознайомитися за посиланням
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zaprovadzhennya-konkurentnih-umov-stimulyuvannya-virobnictva-elektrichnoyi-energiyi-z-alternativnih-dzherel-energiyi-i271219-1175