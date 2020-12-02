Верховная Рада приняла закон, разрешающий Оператору ГТС Украины закупку газа на бирже

Обновлено: Декабрь 02, 2020. Тэги: , , , , ,

Верховная Рада приняла закон, разрешающий Оператору ГТС Украины закупку газа на бирже

Законопроект №3176, которым вносятся изменения в закон о публичных закупках, позволяющие Оператору ГТС Украины (ОГТСУ), а также другим государственным и коммунальным компаниям покупать природный газ на бирже, приняла Верховная Рада во втором чтении 2 декабря.

Передает Энергореформа.

Согласно законопроекту, создание возможностей покупки ОГТСУ газа на бирже поспособствует повышению ликвидности и развитию оптового рынка краткосрочных стандартизированных продуктов при покупке газа для балансировки системы.

Принятие законопроекта №3176, в частности, даст возможность разрешить существующую законодательную коллизию. Так, на ОГТСУ распространяется закон «О публичных закупках», в соответствии с которым компания может приобретать газ исключительно через систему публичных закупок ProZorro, тендерная процедура на которой длится от нескольких дней до нескольких месяцев. Одновременно положения Сетевого кодекса обязывают оператора покупать краткосрочные продукты газа для балансирования ГТС и определения платы за суточный небаланс.

Документ также разрешает покупку газа на бирже остальным государственным и коммунальным компаниям, что позволит им экономить средства при закупке газа для собственных потребностей.

По словам директора по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ООО «Оператор ГТС Украины» Ольги Бельковой, на первом этапе доступ к газовой бирже и, соответственно, к покупке газа по рыночным ценам получат ОГТСУ и оператор газохранилищ, на втором этапе – все остальные государственные и коммунальные компании.

«Вот три причины его (закон – ЭР) поддержать! Во-первых, такой шаг – это очередной этап развития ликвидного рынка газа в Украине. Во-вторых, это возможность для украинского рынка газа сформировать собственный индекс, на который в дальнейшем будут ориентироваться международные партнеры страны. В-третьих, цена по результатам биржевых торгов формируется ежедневно и соответствует современным рыночным тенденциям. Так, уже сейчас по сравнению с ценами проведенных тендеров на «Прозорро» средние цены на газ по биржевым торгам на Украинской энергетической биржи являются более низкими», ‒ написала она на своей странице в «Фейсбук».

Читайте в Терминале: Секретариат Европейского энергетического сообщества разработал концепцию реорганизации газового рынка Украины.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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