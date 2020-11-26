Секретариат Европейского энергетического сообщества разработал концепцию реорганизации газового рынка Украины

Концепция реорганизации газового рынка Украины направлена Секретариатом Европейского энегосообщетсва всем украинским заинтересованным сторонам.

Сообщает Европейское энергетическое сообщество.

В документе анализируется текущая ситуация и предлагаются варианты реорганизации, которые обеспечат честную конкуренцию на украинском рынке газа и необходимую ликвидность на будущей газовой бирже.

Отмечается, что отмена обязательства по ПСО для домашних хозяйств была важным шагом на пути к либерализации рынка, однако газовый оператор страны Нафтогаз единолично контролирует объемы газа, добываемые внутри страны, без доступа других участников рынка.

В концепции, предложенной Секретариатом, излагается программа распределения газа, которая позволит всем участникам рынка иметь доступ к его объемам, покупая на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Это обеспечит критически важную ликвидность, необходимую на газовом рынке для создания стабильного газового индекса Украины.

Согласно концепции, выгоду получат и потребители газа в Украине. В связи с тем, что газ собственной добычи будет продаваться на прозрачных условиях, его цена может быть ниже цены индекса TTF или NCG, к которому привязаны газовые цены в Украине в данный момент. В перспективе украинский газовый хаб может стать из-за своего размера одним из ведущих европейских хабов.

Кроме того, в документе предлагается система обеспечения большей прозрачности в сегменте централизованного теплоснабжения, который все еще охвачен ПСО. В этом секторе аукционы в сочетании с четким разделением между имеющими задолженность и прибыльными компаниями могут стать первым шагом к рыночным механизмам.

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