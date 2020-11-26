Секретариат Европейского энергетического сообщества разработал концепцию реорганизации газового рынка Украины

Обновлено: Ноябрь 26, 2020. Тэги: , , , , ,

Секретариат Европейского энергетического сообщества разработал концепцию реорганизации газового рынка Украины

Концепция реорганизации газового рынка Украины направлена Секретариатом Европейского энегосообщетсва всем украинским заинтересованным  сторонам.

Сообщает Европейское энергетическое сообщество.

В документе анализируется текущая ситуация и предлагаются варианты реорганизации, которые обеспечат честную конкуренцию на украинском рынке газа и  необходимую ликвидность на будущей газовой бирже.

Отмечается, что отмена обязательства по ПСО для домашних хозяйств была важным шагом на пути к либерализации рынка, однако газовый оператор страны Нафтогаз единолично контролирует объемы газа, добываемые внутри страны, без доступа других участников рынка.

В концепции, предложенной Секретариатом, излагается программа распределения газа, которая позволит всем участникам рынка иметь доступ к его объемам, покупая на Украинской энергетической бирже (УЭБ). Это обеспечит критически важную ликвидность, необходимую на газовом рынке для создания стабильного газового индекса Украины.

Согласно концепции, выгоду получат и потребители газа в Украине.  В связи с тем, что газ собственной добычи будет продаваться на прозрачных условиях, его цена может быть ниже цены индекса TTF или NCG, к которому привязаны газовые цены в  Украине в данный момент. В перспективе украинский газовый хаб может стать из-за своего размера одним из ведущих европейских хабов.

Кроме того, в документе предлагается система обеспечения большей прозрачности в сегменте централизованного теплоснабжения, который все еще охвачен ПСО. В этом секторе аукционы в сочетании с четким разделением между имеющими задолженность и прибыльными компаниями могут стать первым шагом к рыночным механизмам.

Читайте в Терминале: Нафтогаз опублікував звіт за три квартали — 17 млрд грн збитку.

 

Автор:

(Всего статей: 17696)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: