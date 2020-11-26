Нафтогаз опублікував звіт за три квартали — 17 млрд грн збитку

НАК «Нафтогаз України» опублікував скорочений консолідований проміжний фінансовий звіт станом і за 9 місяців 2020 року.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

Збиток НАК за третій квартал 2020 року склав 5,5 млрд грн в порівнянні зі збитками 4,8 млрд грн в третьому кварталі 2019 року, без врахування припиненої діяльності. В порівнянні з попереднім кварталом на результати вплинуло значне зниження цін на газ і збільшення обсягів продажів газу.

За дев’ять місяців 2020 року збиток склав 17 млрд грн в порівнянні з прибутком 12,9 млрд грн за той же період в 2019 році, за винятком припиненої діяльності, причинами чого є менший попит і більш низькі ціни на газ.

У компанії відзначають, що після скасування спеціальних зобов’язань (Public Service Obligations, PSO) з 1 серпня 2020 року, українські споживачі можуть вільно змінювати постачальника природного газу і отримувати переваги від ринкового ціноутворення.

«При цьому посередники, які постачають газ, повинні своєчасно розраховуватися за нього. Однак платежі за частину поставок, реалізованих до 31 липня 2020 року на умовах PSO, залишаються простроченими, що стало причиною нарахування резервів сумнівних боргів в сумі 3,7 млрд грн за дев’ять місяців поточного року», – йдеться в звіті.

Рух грошових коштів від операційної діяльності за третій квартал склав 0,5 млрд грн в порівнянні з негативним операційним грошовим потоком в сумі 12,6 млрд грн в третьому кварталі 2019 року.

«За дев’ять місяців, в умовах несприятливого середовища, рух грошових коштів від операційної діяльності склав 16,1 млрд грн, що майже дорівнює відповідному показнику за аналогічний період минулого року (16,9 млрд грн)», – підкреслили в «Нафтогазі».

«Не дивлячись на несприятливі умови, ми досягаємо результату, впроваджуючи при цьому внутрішню трансформацію. Операційний грошовий потік поліпшується, ми і надалі фокусуємося на дисципліні в управлінні капіталом. Разом з тим, ми продовжуємо підвищувати ефективність нашої операційної діяльності», – зазначив фінансовий директор Групи Петер ван Дріл.

Інші показники діяльності НАК «Нафтогаз України»

За дев’ять місяців було видобуто 10,7 млрд куб. м і реалізовано 12 млрд. куб. м природного газу.

Капітальні витрати за перші три квартали 2020 року становили 11,8 млрд грн, що нижче загального обсягу в 20 млрд грн, запланованого на 2020 рік.

Вільний рух грошових коштів залишилося стабільним на рівні 4,1 млрд грн.

Чистий борг знизився з 42,6 млрд грн в кінці 2019 року до 19,7 млрд грн в кінці третього кварталу.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих до державного бюджету, склала 87 млрд грн.

Щодо дивідендів за 2019 рік, 39,6 млрд грн було заплачено в державний бюджет в цьому році, а 8,5 млрд грн сплачено наперед в кінці 2019 року.

«Термінал» писав, за підсумками 9 місяців 2020 року негативний фінансовий результат НЕК «Укренерго» склав 28,6 млрд грн.

