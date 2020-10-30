Збитки Укренерго за три квартали перевищили 28 млрд грн

За підсумками 9 місяців 2020 року негативний фінансовий результат НЕК «Укренерго» склав 28,6 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Близько 86% цієї суми, 24,7 млрд грн становить компенсація витрат на виконання спеціальних обов‘язків (ПСО), зокрема, для населення та на покриття «зеленого» тарифу ДП «Гарантований покупець».

«Основна причина накопичення збитку – в тариф на послуги з передачі електричної енергії, за рахунок якого фінансується ПСО, закладено лише чверть необхідної для цього суми – 8,6 млрд грн із необхідних на виконання спецобов’язків 33,3 млрд грн» – пояснили в «Укренерго».

В компанії вважають, що задля покращення фінансових показників у майбутньому мають бути чітко визначені додаткові джерела фінансування спеціальних обов’язків. При цьому зобов’язання «Укренерго» щодо виконання спеціальних обов’язків повинні відповідати обсягам видатків, закладених у структурі тарифу на передачу електроенергії і диспетчеризацію.

Ще 3,3 млрд грн (11,5%) втрат «Укренерго» в січні-вересні 2020 року припадає на різницю у вартості послуг з балансування та вартості небалансів, які компанія закуповує/продає на балансуючому ринку. Але даний показник є тимчасовим та буде врегульований через відповідний механізм після прийняття змін до правил ринку.

За підсумками січня-вересня 2020 року чистий дохід Укренерго у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року збільшився у 2,6 рази – до 40,9 млрд грн, а прибуток за результатами основної діяльності (без впливу ПСО, ефекту переоцінки активів та різниці у вартості послуг з балансування) склав би 1,7 млрд грн.

«Термінал» писав, Укренерго пропонує зафіксувати ліміт коштів, які компанія може сплатити ДП «Гарантований покупець» та постачальникам універсальних послуг (ПУП) для компенсації витрат на сплату «зеленого» тарифу у 2021 р.