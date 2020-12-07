Власти ФРГ прокомментировали призывы США заморозить «Северный поток 2″

Германия отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против фирм, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток 2″, заявила представительница министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер.

Передает Прайм.

Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что строительство «Северного потока 2″ направлено на то, чтобы «обойти Украину и расколоть Европу», и призвала власти ФРГ и ЕС наложить мораторий на строительство трубопровода.

«Вы знаете нашу позицию по «Северному потоку 2″, а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции. В этом изменений нет. В том, что касается продолжения строительства, вы должны обращаться к предприятиям», — заявила Айхлер на брифинге в понедельник, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Куинвилл.

Терминал также писал, что судно снабжения прибыло в район достройки «Северного потока — 2».