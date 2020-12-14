BRDO звернувся до АМКУ щодо можливих порушень законодавства облгазами

На думку експертів, облгази необгрунтовано подвоїли ціну на природний газ для населення.

8 грудня експерти Офісу ефективного регулювання BRDO направили до Антимонопольного комітету України заяву про порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку операторів ГРМ.

Експерти сектору “Енергетика” дослідили поточну ситуацію на роздрібному ринку природного газу та виявили, що на сьогодні постачання газу для населення здійснюють переважно газзбути — дочірні компанії облгазів.

За оцінкою НКРЕКП, у І кварталі 2020 року близько 69% обсягів постачання природного газу населенню здійснювалось постачальниками, контрольні пакети акцій (часток, паїв) яких знаходились у власності операторів ГРМ, об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія», близько 2 % – групою НАК «Нафтогаз України» та близько 29% обсягів – іншими постачальниками.

Більшість споживачів не змінили постачальника через недостатню інформаційну кампанію щодо можливості такої зміни та складні процедури. Крім того, регіональні газзбути часто ускладнюють процес зміни постачальника через інші дії, зокрема, не надають доступ до EIC-кодів, друкуючи їх на лінії склеювання та відриву рахунків.

Оскільки регіональні газзбути фактично не зазнають значної конкуренції на ринку постачання природного газу побутовим споживачам, ціна на газ для населення зросла вдвічі у порівнянні з показником 1 кварталу 2020 року.

Окрім того, у вересні 2020 року у деяких газопостачальних організацій була встановлена однакова ціна на природний газ для потреб населення, що є вкрай підозрілим за умови функціонування вільного ринку.

Так, природний газ для населення за однаковою ціною у 5,49 грн/м3 реалізовували: ДП «КиївГазЕнерджи», ТОВ “Вінницягаз збут”, ТОВ “Волиньгаз збут”, ТОВ «Дніпропетровськгаз збут», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Криворіжгаз», ТОВ “Житомиргаз збут”, ТОВ “Закарпатгаз збут”, ТОВ “Івано-Франківськгаз збут”, ТОВ “Львівгаз збут”, ТОВ “Миколаївгаз збут”, ТОВ “Одесагаз-постачання”, ТОВ “Полісся-газ”, ТОВ “Полтавагаз збут”, ТОВ “Рівнегаз збут”, ТОВ “Сумигаз збут”, ТОВ ТД «Лубнигаз», ТОВ “Харківгаз збут”, АТ “Харківміськгаз”, ТОВ “Хмельницькгаз збут”, ТОВ “Чернівцігаз збут”, ТОВ “Чернігівгаз збут, ДП «Кременецьке управління постачання газу».

Дії регіональних газзбутів, які полягають у стрімкому підвищенні цін на природний газ для побутових споживачів, можуть містити ознаки порушення Закону України «Про захист економічної конкуренції» — у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку постачання природного газу шляхом встановлення таких цін та умов реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку. Як наслідок, це призводить до спотворення конкуренції на ринку постачання природного газу й обмеження інтересів побутових споживачів.

Експерти сектору “Енергетика” наголошують, що лише подолавши тривалу монополію у сфері постачання природного газу можна буде досягти ринкових та конкурентних цін на газ. За умов існування значної конкуренції на ринку газу суб’єкти господарювання не можуть значною мірою підвищувати ціну на кінцевий товар, оскільки ризикують втратити частину покупців та свої ринкові позиції.

Читайте в «Терміналі», Антимонопольний комітет України оприлюднив офіційне повідомлення щодо справи по облгазах. Підстава — призначення громадянина Великої Британії Девіда Етоні Ховарда Брауна головою наглядової ради одночасно в багатьох облгазах без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України.