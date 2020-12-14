«Нафтогаз» купив контрольний пакет в «Надра Юзівська»

НАК «Нафтогаз України» придбав понад 50% в статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська», що належить НАК «Надра України».



АМКУ почала збір інформації щодо набуття НАК «Нафтогаз України» у власність частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська», пише пресслужба комітету.

«АМКУ розглядає справи про концентрацію № 128-25/17-20-ЕК, у вигляді набуття акціонерним товариством «Національна акціонерне товариство «Нафтогаз України» (м. Київ) у власність частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Надра Юзівська» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління товариства», — йдеться у повідомленні.

Як пише пресслужба АМКУ, зазначена концентрація за формою є вертикальною інтеграцією суб’єкта господарювання який здійснює діяльність з видобутку сировини (нафти й газу), виробництва та реалізації готової продукції.

«Враховуючи зазначене за певних умов, за результатом концентрації, у НАК «Нафтогаз України» існує можливість посилення ринкової влади, шляхом збільшення обсягів власного видобутку природного газу та нафти, що може призвести до суттєвого обмеження конкуренції на ринках газу та нафти», — пише АМКУ.

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