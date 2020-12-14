«Нафтогаз» купив контрольний пакет в «Надра Юзівська»

Обновлено: Декабрь 14, 2020. Тэги: , ,

«Нафтогаз» купив контрольний пакет в «Надра Юзівська»

НАК «Нафтогаз України» придбав понад 50% в статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська», що належить НАК «Надра України».

АМКУ почала збір інформації щодо набуття НАК «Нафтогаз України» у власність частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Юзівська», пише пресслужба комітету.

«АМКУ розглядає справи про концентрацію № 128-25/17-20-ЕК, у вигляді набуття акціонерним товариством «Національна акціонерне товариство «Нафтогаз України» (м. Київ) у власність частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Надра Юзівська» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління товариства», — йдеться у повідомленні.

Як пише пресслужба АМКУ,  зазначена концентрація за формою є вертикальною інтеграцією суб’єкта господарювання який здійснює діяльність з видобутку сировини (нафти й газу), виробництва та реалізації готової продукції.

«Враховуючи зазначене за певних умов, за результатом концентрації, у НАК «Нафтогаз України» існує можливість посилення ринкової влади, шляхом збільшення обсягів власного видобутку природного газу та нафти, що може призвести до суттєвого обмеження конкуренції на ринках газу та нафти», — пише АМКУ.

Читайте в «Терміналі» також, BRDO звернувся до АМКУ щодо можливих порушень законодавства облгазами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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