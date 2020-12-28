МЕА: Падіння попиту на нафту за підсумками року складе близько 8%

Обновлено: Декабрь 28, 2020. Тэги: , ,

МЕА: Падіння попиту на нафту за підсумками року складе близько 8%

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), падіння попиту на нафту за підсумками року складе близько 8%, а на газ – лише 3%.

Проте для світового газового ринку це стало рекордним зниженням за всю історію, йдеться в доповіді Gas 2020.

«За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), падіння попиту на нафту за підсумками року складе близько 8%, а на газ – лише 3%. Проте, для світового газового ринку це стало рекордним зниженням за всю історію.Ціни на газ почали зниження ще задовго до коронавірусної пандемії, зокрема, на тлі надлишку вільних потужностей для виробництва скрапленого газу в США і накопичення рекордних запасів в європейських підземних газосховищах (ПСГ)», — йдеться у повідомленні.

«Коронавірусне» падіння попиту на енергоносії стало каталізатором подальшого падіння цін, і вже в травні на найбільш ліквідному Європейському майданчику, голландському хабі TTF, газ торгувався нижче 60 доларів, а в окремі дні досягав рівня в 34 долари. Але вже з серпня ціни відновили зростання, а зараз знаходяться навіть вище рівня річної давності.

За прогнозами МЕА, попит на газ в майбутньому році істотно відновиться і практично досягне докризових рівнів. Завдяки цьому ціни на «блакитне паливо» зростуть на всіх великих регіональних ринках, хоч і збережуть деяку волатильність через невизначеність, пов’язану з коронавірусом, вважають експерти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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