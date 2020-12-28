За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), падіння попиту на нафту за підсумками року складе близько 8%, а на газ – лише 3%.



Проте для світового газового ринку це стало рекордним зниженням за всю історію, йдеться в доповіді Gas 2020.

«За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), падіння попиту на нафту за підсумками року складе близько 8%, а на газ – лише 3%. Проте, для світового газового ринку це стало рекордним зниженням за всю історію.Ціни на газ почали зниження ще задовго до коронавірусної пандемії, зокрема, на тлі надлишку вільних потужностей для виробництва скрапленого газу в США і накопичення рекордних запасів в європейських підземних газосховищах (ПСГ)», — йдеться у повідомленні.

«Коронавірусне» падіння попиту на енергоносії стало каталізатором подальшого падіння цін, і вже в травні на найбільш ліквідному Європейському майданчику, голландському хабі TTF, газ торгувався нижче 60 доларів, а в окремі дні досягав рівня в 34 долари. Але вже з серпня ціни відновили зростання, а зараз знаходяться навіть вище рівня річної давності.

За прогнозами МЕА, попит на газ в майбутньому році істотно відновиться і практично досягне докризових рівнів. Завдяки цьому ціни на «блакитне паливо» зростуть на всіх великих регіональних ринках, хоч і збережуть деяку волатильність через невизначеність, пов’язану з коронавірусом, вважають експерти.