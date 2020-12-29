УЕБ запустила торгівлю природним газом на ринку «на добу наперед»

Цей ринок є складовою короткострокового ринку УЕБ, що відтепер складається з внутрішньодобового ринку та ринку «на добу наперед».

З 29 грудня 2020 року Українська енергетична біржа запустила торгівлю природним газом на ринку «на добу наперед» (Day-ahead), пише пресслужба біржі.

«Торгівля на ринку «на добу наперед» відбувається на торговій платформі біржі шляхом торгівлі короткостроковими стандартизованими продуктами на УЕБ. Взяти участь у торгових сесіях ринку на добу наперед можуть усі учасники, що акредитуватися для участі у короткостроковому ринку природного газу УЕБ», — йдеться у повідомленні.

«Запуск торгів Day-ahead доповнює лінійку біржових інструментів УЕБ на ринку природного газу. Використовуючи цей інструмент учасники ринку можуть додатково планувати реалізацію ресурсу на короткостроковому ринку, що значно покращить ліквідність портфоліо учасників», — зауважила заступниця Голови Біржового комітету УЕБ Інна Щербина.

Нагадаємо, Секретаріат Енергетичного співтовариства, Міністерство енергетики України, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Українська енергетична біржа (УЕБ) підписали меморандум про взаєморозуміння для реформування газового сектора України відповідно до європейського законодавства.

«Термінал» писав, серед них 8 на виконання ст. 66 Закону «Про ринок електричної енергії» та 3 у режимі комерційних секцій. Вперше в ОЕС України було реалізовано обсяги на періоди постачання у 2021 році.

