УЕБ запустила торгівлю природним газом на ринку «на добу наперед»

Обновлено: Декабрь 29, 2020. Тэги: , ,

УЕБ запустила торгівлю природним газом на ринку «на добу наперед»

Цей ринок є складовою короткострокового ринку УЕБ, що відтепер складається з внутрішньодобового ринку та ринку «на добу наперед».  

З 29 грудня 2020 року Українська енергетична біржа запустила торгівлю природним газом на ринку «на добу наперед» (Day-ahead), пише пресслужба біржі.

«Торгівля на ринку «на добу наперед» відбувається на торговій платформі біржі шляхом торгівлі короткостроковими стандартизованими продуктами на УЕБ. Взяти участь у торгових сесіях ринку на добу наперед можуть усі учасники, що акредитуватися для участі у короткостроковому ринку природного газу УЕБ», — йдеться у повідомленні.

«Запуск торгів Day-ahead доповнює лінійку біржових інструментів УЕБ на ринку природного газу. Використовуючи цей інструмент учасники ринку можуть додатково планувати реалізацію ресурсу на короткостроковому ринку, що значно покращить ліквідність портфоліо учасників», — зауважила заступниця Голови Біржового комітету УЕБ Інна Щербина.

Нагадаємо, Секретаріат Енергетичного співтовариства, Міністерство енергетики України, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Українська енергетична біржа (УЕБ) підписали меморандум про взаєморозуміння для реформування газового сектора України відповідно до європейського законодавства.

«Термінал» писав, серед них 8 на виконання ст. 66 Закону «Про ринок електричної енергії» та 3 у режимі комерційних секцій. Вперше в ОЕС України було реалізовано обсяги на періоди постачання у 2021 році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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